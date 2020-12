Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Les négociations commerciales sur le Brexit à Bruxelles ne parviennent pas à combler les « grandes lacunes »

Boris Johnson a donné aux négociateurs du Brexit jusqu’à ce dimanche pour éviter un non-accord après qu’une réunion avec le président de la Commission européenne n’a pas réussi à combler « de très grands écarts » entre les deux parties. Le Premier ministre a déclaré qu’il ne souhaitait «laisser aucune voie vers un éventuel accord non testé», mais était déprimé quant aux chances d’un accord après son dîner de trois heures avec Ursula von der Leyen à Bruxelles. Dessinateur Bob a ce point de vue sur le résultat, bien que Mat ajoute un esprit festif à l’impasse. Pendant ce temps, les hauts responsables du Brexite ont averti que la souveraineté britannique est menacée par le rôle continu de la Cour européenne de justice en Irlande du Nord après le 1er janvier. Madeline Grant détails dans son esquisse politique. Les députés étaient peut-être ravis de révéler que les cérémonies de citoyenneté pourraient être organisées par la reine au palais de Buckingham dans le cadre de plans pour célébrer la britannicité après le Brexit.

Pendant ce temps, les ministres ont été contraints hier soir d’assouplir les règles limitant les heures de travail des chauffeurs routiers, craignant de plus en plus que Noël ne soit ruiné par des cadeaux manquants, avec des retards pouvant aller jusqu’à 14 semaines alors que les ports britanniques se retirent de la perturbation de Covid et de l’accumulation avant le Brexit. La fin imminente de la période de transition a également pris une tournure plus sinistre. Un gang de 15 migrants a attaqué un chauffeur de camion britannique avec une pierre dans le but de traverser la Manche. La Road Haulage Association a déclaré que les trafiquants exploitaient leurs craintes qu’il soit plus difficile d’atteindre le Royaume-Uni après le 31 décembre.

Plus de 10000 patients ont attrapé Covid-19 à l’hôpital

Plus de 10000 personnes ont contracté un coronavirus alors qu’elles étaient traitées à l’hôpital pour d’autres maladies, Le télégraphe peut divulguer. L’analyse des données statistiques montre que des milliers de patients admis dans des hôpitaux à travers l’Angleterre ont attrapé le virus potentiellement mortel pendant leur séjour, un NHS Trust enregistrant que près de quatre cas de Covid-19 sur dix qu’ils traitaient avaient été les hôpitaux. La nouvelle vient comme un Télégraphe l’enquête a révélé des défaillances apparentes dans le contrôle des infections dans un hôpital du Grand Manchester. Le télégraphe a lancé un outil de recherche en ligne afin que les lecteurs puissent vérifier les chiffres des hôpitaux de leur région. Recherchez-le ici.

Rowling demande la fin du « climat de peur » dans le débat trans

JK Rowling a parlé des lettres « déchirantes » qu’elle a reçues de jeunes gens qui regrettaient leur opération de changement de sexe alors qu’elle appelait à la fin du « climat de peur » autour du débat trans. Dans sa première interview depuis qu’elle a suscité la controverse en s’exprimant sur les questions transgenres, l’auteur de Harry Potter a appelé à « une conversation plus nuancée ». En savoir plus sur son interview en Susannah Goldsbrough passe en revue l’émission Fantastic Beasts du Natural History Museum, basée sur les créations de l’auteur, qui ne parvient pas à jeter un sort.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Règles « autoritaires » | Les professeurs de l’université de Cambridge ont prévalu dans une rangée de liberté d’expression après avoir voté contre une offre des chefs d’université pour les forcer à être «respectueux des diverses identités des autres». Lire la suite.

Partout dans le monde: La Haye abandonne l’enquête sur les vétérans en Irak