Boris Johnson a donné aux négociateurs du Brexit jusqu’à ce dimanche pour éviter un non-accord après qu’une réunion avec le président de la Commission européenne n’a pas réussi à combler «de très grands écarts» entre les deux parties.

Le Premier ministre a déclaré qu’il ne voulait «laisser aucune voie vers un éventuel accord non testé», mais qu’il était déprimé sur les chances d’un accord après son dîner de trois heures avec Ursula von der Leyen à Bruxelles.

Au cours de leur rencontre, M. Johnson et Mme von der Leyen ont eu «une discussion franche sur les obstacles importants qui subsistent».

Mme von der Leyen a qualifié les discussions de «vives et intéressantes» et a permis aux deux parties de «comprendre clairement les positions de l’autre» qui «restent très éloignées».

Des sources proches des pourparlers ont déclaré qu’il n’y avait pas eu de percées et que même si M. Johnson n’avait pas «perdu l’espoir» d’un accord, «peut-être que cette chance diminue».

Une source de haut niveau de Downing Street a déclaré: «De très grands écarts subsistent entre les deux parties et on ne sait toujours pas si ceux-ci peuvent être comblés.

«Le Premier ministre et Mme von der Leyen ont convenu de poursuivre les discussions au cours des prochains jours entre leurs équipes de négociation. Le PM ne souhaite laisser aucune route vers une éventuelle transaction non testée.

« Le Premier ministre et Mme von der Leyen ont convenu que d’ici dimanche, une décision ferme devrait être prise sur l’avenir des négociations. »

Des sources de Downing Street ont déclaré que dimanche était désormais considéré comme une date limite pour décider si un accord peut être conclu, et que les pourparlers ne se poursuivront au-delà de cette date que si la «forme» d’un accord a été convenue et «il n’y a que des détails éclaircir ».

Emmanuel Macron refusera toute demande imminente de discussion en tête-à-tête avec M. Johnson sur le Brexit alors que la France détient les clés pour débloquer un accord commercial.

Le président français a menacé de mettre son veto à un accord après avoir pris la ligne la plus dure de tout leader européen sur les quotas de pêche et l’accès au marché unique.

Alors que les dirigeants de l’UE se réunissaient à Bruxelles jeudi pour une réunion du Conseil européen, il y avait eu des spéculations selon lesquelles M. Johnson pourrait faire appel directement à M. Macron pour l’aider à conclure un accord.

Ces espoirs se sont avérés sans fondement car M. Macron a clairement indiqué que la Grande-Bretagne ne pouvait parler qu’au négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, ou à Mme von der Leyen.

Un responsable français a déclaré qu’il n’était «pas souhaitable» pour M. Johnson de parler à M. Macron et que la France avait «confiance» en M. Barnier en tant que représentant de l’UE dans les négociations.

Les trois obstacles qui empêchent un accord sont les problèmes d’accès aux eaux de pêche britanniques, le droit de la Grande-Bretagne de s’écarter des règles et réglementations de l’UE à l’avenir et le mécanisme de règlement des différends qui régirait toute plainte future de part et d’autre concernant d’éventuelles violations d’un accord.

Il y a un scepticisme des deux côtés de la Manche quant à savoir si les parties croient qu’un accord est possible, ou pourraient simplement permettre aux négociations de se dérouler parce qu’aucune des deux parties ne veut être blâmée pour avoir forcé un résultat sans accord.

À seulement 22 jours de la fin de la période de transition, la poursuite des négociations au-delà de dimanche signifierait que le Parlement pourrait être contraint de siéger entre Noël et le Nouvel An pour ratifier tout accord avant que la Grande-Bretagne ne quitte le marché unique par défaut le 1er janvier.

Des sources diplomatiques ont évoqué la possibilité que les négociations sur le Brexit se poursuivent pendant la période de Noël. Un diplomate européen de haut niveau a déclaré: «Les miracles se produisent généralement plus tard ce mois-ci.»

Lord Frost, le négociateur du Royaume-Uni, et M. Barnier, le négociateur de l’UE, ont rejoint M. Johnson et Mme von der Leyen au dîner de mercredi soir et seront prêts à reprendre les discussions à Bruxelles jeudi.

Le Premier ministre Boris Johnson, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le négociateur en chef du Brexit du Royaume-Uni, Lord David Frost, et le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier – PA

M. Johnson avait précédemment déclaré aux députés que «beaucoup reste à faire», mais qu ‘«aucun Premier ministre» ne pourrait adhérer à celui sur la table.

Il a déclaré: «Nos amis de l’UE insistent actuellement sur le fait que s’ils adoptent à l’avenir une nouvelle loi que nous dans ce pays ne respectons pas ou ne suivons pas, alors ils veulent le droit automatique de nous punir et de riposter. .

«Deuxièmement, ils disent que le Royaume-Uni devrait être le seul pays au monde à ne pas avoir de contrôle souverain sur ses eaux de pêche.

«Je ne pense pas que ce soient des conditions qu’un premier ministre de ce pays devrait accepter.»

Il a insisté sur le fait que le Royaume-Uni «prospérerait puissamment» avec ou sans accord.

Les dirigeants de l’UE se réuniront jeudi à Bruxelles pour une session prévue du Conseil européen, la France insistant sur le fait qu’elle ne deviendra pas une plate-forme permettant à M. Johnson de faire pression directement sur d’autres dirigeants européens.

Même si une percée politique sur les trois questions critiques de la pêche, les garanties de règles du jeu équitables et l’application de l’accord est réalisée, les discussions devront continuer à mettre au point les détails techniques, ont déclaré des sources.

M. Johnson est arrivé pour le dîner à 19 heures, heure britannique. Mme von der Leyen, portant un masque de drapeau de l’UE, a dit au Premier ministre de «garder ses distances» en le saluant en raison des règles de Covid. « Vous dirigez un navire serré Ursula et tout à fait raison aussi », a répondu M. Johnson. En l’introduisant à l’intérieur, elle dit: «Allons-y».

Le Premier ministre a été, un peu inévitablement, servi un souper de poisson par Mme von der Leyen, mangeant des pétoncles et du turbot alors que le couple discutait des quotas de pêche et de l’accès aux eaux britanniques.