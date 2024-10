Quatre jours après le Prime Day, Amazon réduit le prix des AirPods Max à un niveau record

Alors que les feuilles d’automne commencent à tomber et que l’air frais d’octobre s’installe, Amazon a décidé de prolonger ses festivités du Prime Day et offre une belle opportunité aux audiophiles. Ce dimanche, une offre particulièrement alléchante a vu le jour et ne manquera pas de faire battre le cœur des mélomanes : les Apple AirPods Max sont désormais disponibles à un prix record.

Cette offre n’est pas exclusive aux membres Prime, ce qui la rend accessible à tous les acheteurs cherchant à améliorer leur expérience audio : les AirPods Max, les écouteurs supra-auriculaires haut de gamme d’Apple, ont vu leur prix chuter à 399 $, soit une réduction massive de 27 % par rapport à leur prix habituel. Prix ​​de 549 $.

Voir sur Amazon

Ce n’est pas votre casque moyen

Les AirPods Max ne sont pas qu’une autre paire d’écouteurs. Bénéficiant d’un pilote dynamique conçu par Apple, ces écouteurs offrent un son haute fidélité qui peut rivaliser avec certains des meilleurs moniteurs de studio. L’intégration de l’audio informatique qui combine une conception acoustique personnalisée avec la puce Apple H1 crée une expérience d’écoute tout simplement époustouflante.

Les AirPods Max sont également populaires pour leur capacité de suppression active du bruit. Cette technologie bloque les bruits extérieurs et permet aux utilisateurs de s’immerger pleinement dans leur musique, leurs podcasts ou leurs appels. Pour les moments où la conscience de l’environnement est nécessaire, le mode Transparence peut être activé et laisse entrer le son ambiant sans retirer les écouteurs.

L’une des fonctionnalités les plus impressionnantes est peut-être l’audio spatial personnalisé. Cette technologie s’adapte à la forme unique de vos oreilles et crée une scène sonore immersive qui place l’audio tout autour de vous. Combiné au suivi dynamique de la tête, il offre une expérience semblable à celle d’une salle de cinéma haut de gamme ou d’un concert en direct.

La durée de vie de la batterie est un autre domaine dans lequel les AirPods Max brillent : avec jusqu’à 20 heures d’écoute sur une seule charge, ils surpassent facilement de nombreux concurrents de la même classe, y compris les AirPods Pro 2 d’Apple, qui n’offrent que 6 heures de lecture (hors batterie). chargeur). Pour les utilisateurs de l’écosystème Apple, les AirPods Max offrent une intégration transparente avec d’autres appareils Apple : ils peuvent facilement basculer entre votre iPhone, iPad et Mac afin que vous soyez toujours connecté à votre source audio préférée.

À l’approche de la période des fêtes, cette offre post Prime Day est une formidable opportunité pour acheter des cadeaux en avance ou pour s’offrir une expérience audio premium. Comme pour toutes les bonnes choses, cette offre ne durera pas éternellement : les offres Prime Day prolongées devraient expirer ce soir.

Voir sur Amazon