Arsenal semble être de nouveau sur la bonne voie après une victoire convaincante 3-1 contre Chelsea samedi.

Mikel Arteta a sonné les changements pour le choc du lendemain de Noël contre les Bleus, le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang ne sortant même pas du banc.

Alors maintenant, c’est fini avec l’ancien et avec le nouveau, les débuts d’un renouveau sont en marche à l’Emirates Stadium, et le vestiaire sentira sans aucun doute qu’ils peuvent changer les choses cette saison.

L’émergence de Bukayo Saka en tant que joueur de premier plan de la Premier League a montré combien il y a de capacités parmi les jeunes rangs du club.

Voici donc les quatre joueurs qui vont diriger la renaissance d’Arsenal sous Mikel Arteta.

L’arrière gauche a été l’un des joueurs les plus forts d’Arsenal cette saison et semble être l’un des joueurs les plus importants du système actuel.

Mais plus important encore, Tierney a montré cet esprit combatif qui semble faire défaut dans les rangs d’Arteta.

L’international écossais a juste besoin de rester en forme et de garder la tête basse. S’il fait cela, il est le futur capitaine et pourrait être l’homme pour mener Arsenal vers la gloire future.