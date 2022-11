Quatre joueurs en tête conjointe dans la section ouverte ; PV Nandhidhaa en tête dans l’épreuve féminine

Le grand maître indien R Praggnanandhaa, tête de série, a remporté un match marathon de 137 coups contre son compatriote Karthikeyan Murali au septième tour pour prendre la tête avec trois autres joueurs avec 5,5 points dans la section ouverte du championnat continental asiatique d’échecs mardi.

Le grand maître Harsha Bharathakoti a tenu GM SL Narayanan dans une bataille entièrement indienne sur le plateau supérieur pour passer à 5,5 points. Un autre Indien Koustav Chatterjee a bouleversé l’ancien champion national Aravindh Chithambaram pour rejoindre Praggnanandhaa, Bharathkoti et Shams Vokhidov d’Ouzbékistan au sommet.

Vokhidov a battu l’Indien SP Sethuraman pour améliorer son score à 5,5 points.

Un groupe de six joueurs a cinq points et est en deuxième position. Il s’agit de Saparmyat Atabeyev et Maksat Atabayev (Turkménistan), SL Narayanan, B Adhiban et Karthik Venkataraman.

Chez les femmes, l’Indienne WGM PV Nandhidhaa est en tête avec six points après sept tours, après un match nul face à sa compatriote Padmini Rout (5 points).

Nandhidhaa et Rout ont fait match nul en 49 coups alors que la première poursuivait son invincibilité.

La jeune Indienne WGM Priyanka Nuttaki est à la deuxième place, après une superbe victoire sur Nilufar Yakubbaeva (Ouzbékistan). Elle a 5,5 points en 7 tours.

Trois joueuses – Rout, Soumya Swaminathan et Divya Deshmukh – occupent la troisième place avec cinq points.

Soumya Swaminathan a remporté une victoire sur Nisha Mohota tandis que Deshmukh a battu Rakshitta Ravi.

L’Indienne Tania Sachdev, tête de série, n’était pas au meilleur de sa forme, a fait match nul avec Liya Kurmangalieyva et a porté son total à 4 points pour se situer à la 18e place.

