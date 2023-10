Quatre joueurs du PSG suspendus après des chants anti-gay

Les joueurs du Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani, Ousmane Dembele, Achraf Hakimi et Layvin Kurzawa ont été suspendus pour un match pour leur rôle dans des chants anti-homosexuels, a annoncé jeudi la Ligue de football professionnel (IFL).

Lors du match de Ligue 1 du mois dernier contre Marseille au Parc des Princes, des supporters du PSG ont été entendus célébrer avec des chants anti-gay dirigés contre Marseille, et des informations indiquent que des joueurs du PSG étaient également impliqués.

La Ligue 1 a prononcé des suspensions à partir du 10 octobre et a décidé de fermer la tribune d’Auteuil au Parc des Princes pour deux matches, dont un avec sursis.

« Le Club regrette que la Commission disciplinaire ait opté pour une mesure excessive et collective, de nature à porter atteinte au travail de dialogue et de prévention entrepris par le Club auprès des associations, des institutions et des supporters », a indiqué le PSG dans un communiqué, ajoutant qu’il ne ferait pas appel. .