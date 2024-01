Quatre joueurs de la LNH accusés d’agression sexuelle dans une affaire de 2018, selon les avocats

Les joueurs de la LNH Carter Hart des Flyers de Philadelphie, Michael McLeod et Cal Foote des Devils du New Jersey ainsi que Dillon Dube des Flames de Calgary ont été accusés d’agression sexuelle en lien avec une agression présumée commise par plusieurs membres de l’équipe canadienne du mondial junior 2018.

Les avocats représentant Hart, McLeod, Foote et Dube ont déclaré mardi que chaque joueur avait été accusé d’agression sexuelle par la police de London, en Ontario. Ils ont nié tout acte répréhensible de la part de leurs clients.

Les avocats de Hart, Megan Savard et Riaz Sayani, ont déclaré que leur client faisait face à un chef d’accusation d’agression sexuelle, ajoutant : « Il est innocent et fournira une réponse complète à cette fausse accusation devant le forum approprié, un tribunal. »

“[McLeod] “Nous plaiderons non coupables et défendrons vigoureusement l’affaire”, ont déclaré les avocats David Humphrey et Seth Weinstein dans un communiqué. “Nous demandons au public de respecter la vie privée de M. McLeod et celle de sa famille. L’affaire étant désormais devant le tribunal, nous ne ferons pas de commentaires supplémentaires pour le moment. »

Michael McLeod des Devils du New Jersey patine contre les Stars de Dallas au Prudential Center de Newark, New Jersey. Bruce Bennett/Getty Images



Les avocats de Dube, Louis Strezos et Kayleigh Davidson, ont déclaré qu’il “clame son innocence (et) défendra ses allégations devant le tribunal”.

Les messages envoyés aux Diables et aux Flammes pour solliciter des commentaires n’ont pas été immédiatement renvoyés.

Les derniers développements surviennent deux jours après que l’ancien joueur de la LNH Alex Formenton s’est rendu à la police pour faire face à des accusations, selon l’un de ses avocats. L’avocat Daniel Brown a également déclaré que Formenton était innocent “et demande aux gens de ne pas se précipiter pour juger sans avoir entendu toutes les preuves”.

Cinq joueurs de l’équipe canadienne du monde junior 2018 — McLeod, Dubé, Formenton, Carter Hart des Flyers de Philadelphie et Cal Foote des Devils – ont pris congé de leurs clubs actuels. Les agents des cinq joueurs ne se sont pas exprimés publiquement.

La police de Londres a prévu une conférence de presse lundi pour aborder la situation. Interrogé mardi sur un rapport du réseau canadien TSN désignant ces cinq joueurs comme étant accusés d’agression sexuelle, un porte-parole de la police a déclaré par courrier électronique à l’Associated Press qu’aucune mise à jour sur l’enquête ne serait fournie avant la conférence de presse.

Les Devils n’ont pas donné de raison la semaine dernière lorsqu’ils ont annoncé que McLeod et Foote avaient obtenu des congés d’une durée indéterminée. McLeod, qui aura 26 ans samedi, en est à sa quatrième saison complète avec l’équipe.

Les Flames ont déclaré que Dube était en congé pour une durée indéterminée pour s’occuper de sa santé mentale. Le joueur de 25 ans joue dans la LNH avec Calgary depuis 2018.

Dillon Dube des Flames de Calgary patine avec la rondelle contre les Golden Knights de Vegas le 12 décembre 2023 à Las Vegas, Nevada. Ethan Miller/Getty Images



La police de Londres a lancé une enquête en 2022 après avoir révélé que Hockey Canada avait réglé une poursuite avec une femme qui affirmait avoir été agressée sexuellement par huit membres de cette équipe médaillée d’or lors d’un gala. Londres est à peu près à mi-chemin entre Toronto et Détroit.

La LNH a ouvert sa propre enquête en 2022 et s’est engagée à rendre publiques ces conclusions. Le sous-commissaire Bill Daly a déclaré la semaine dernière que la ligue publierait une déclaration si et quand cela serait approprié.