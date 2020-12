Quatre jeunes enfants qui sont morts dans l’incendie d’une maison d’horreur après que leurs parents se soient endormis en fumant avaient été si négligés qu’ils ne communiquaient qu’en grognant et ont subi des dizaines de blessures accidentelles, selon un rapport.

Riley John Holt, huit ans, Keegan Jonathan Unitt, six ans, Tilly Rose Unitt, quatre ans, et Olly Unitt, trois ans, sont morts lorsqu’un incendie s’est déclaré dans leur maison familiale à Stafford, Staffordshire, en février de l’année dernière.

Leur plus jeune frère, âgé de seulement deux ans à l’époque, a survécu à la tragédie.

Une étude sérieuse de cas sur la manière dont les agences travaillaient avec la famille a révélé que si les enfants vivaient dans un « chaos total », les professionnels croyaient simplement « la parole de la mère » et ne remettaient pas en question les preuves devant eux.

À présent, le Conseil de sauvegarde des enfants de Stoke-on-Trent et Staffordshire a conclu que les actions des services de protection sociale «n’avaient pas abouti» et que les enfants avaient subi «un préjudice important en raison de la négligence».

Les autres constatations faites par le conseil comprennent:

La maison est «silencieuse», malgré cinq jeunes enfants qui y vivent;

Il y avait une odeur «accablante» de fumée parmi les enfants, malgré le réconfort de la mère qu’elle ne fumait pas à l’intérieur;

Les parents annulaient et changeaient constamment les rendez-vous avec les visiteurs de la santé;

On craignait que les enfants qui portaient des couches ne les changent pas assez souvent;

Sur les 50 blessures subies par les enfants, alors que la plupart n’étaient que des égratignures, apparemment d’un chat de compagnie, un nombre important wer e ‘à des parties du corps et d’une nature qui soulèverait normalement des craintes d’éventuelles violences physiques »;

La mère «a ri au nez» lorsque les professionnels ont mentionné le mot négligence;

Keegan, Tilly, Olly et Riley sont morts dans l’incendie dévastateur de février de l’année dernière

Au fil des enquêtes, il est apparu que les parents Natalie Unitt et Christopher Moulton avaient fumé au lit cette nuit-là. On pense qu’une cigarette jetée a déclenché un incendie dévastateur.

L’auteur du rapport, Joanna Nicolas, a déclaré que la tragédie avait mis en évidence la nécessité de traiter la négligence comme ayant un impact tout aussi dommageable sur un enfant que les abus physiques ou sexuels. Et elle a trouvé des similitudes avec plusieurs autres examens de cas graves dans le Staffordshire, où « la négligence à long terme n’a pas été bien gérée ».

La famille Unitt avait attiré l’attention du conseil du comté de Staffordshire pour la première fois en 2017. Un plan de protection de l’enfance a ensuite été mis en place, bien que peu de progrès aient été réalisés.

Le rapport disait: «L’une des plus grandes préoccupations concernant les enfants était leur manque de parole. Les professionnels ont décrit la maison comme silencieuse, malgré la présence de cinq enfants.

Lors d’un rendez-vous avec un pédiatre, l’un des jeunes a simplement «grogné et montré du doigt des choses». Un autre avait une «expression figée» devant un travailleur social, ne montrant aucune réponse.

Les enfants, qui présentaient également des signes de retard de développement, ont été référés pour une thérapie de la parole et du langage.

« Il existe des preuves considérables que les enfants n’ont pas reçu une stimulation, une supervision ou des conseils suffisants », a ajouté Mme Nicolas.

L’un d’eux a simplement été mis par la télévision dans sa poussette.

Le personnel de la garderie s’est également inquiété après avoir découvert qu’un autre enfant ne semblait pas avoir changé de couche depuis la nuit précédente.

Plus de 50 blessures, marques ou ecchymoses ont été observées sur les enfants sur une période de 17 mois.

Leurs parents ont affirmé que l’une des ecchymoses n’était que de la pâte à modeler et que deux autres marques étaient dues à se cogner contre un canapé.

Le rapport fait l’éloge des efforts des professionnels de la santé, qui ont «agité et chassé» pour essayer d’amener la famille à se rendre aux rendez-vous.

Mais Mme Nicolas a déclaré: «La mère contrôlait les relations que toute la famille entretenait avec les agences.

Les professionnels n’ont pas non plus compris que M. Moulton était le principal soignant et se concentrait plutôt sur les besoins de la mère.

Pourtant, comme aucun des parents n’a affiché des «indicateurs de risque élevé», tels que des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les enfants ont été considérés comme étant «à l’extrémité inférieure» des cas de négligence. Les plans pour une évaluation parentale n’ont «jamais été mis en œuvre».

Helen Riley, directrice du conseil pour les familles et les communautés, est également la présidente par intérim du conseil de sauvegarde.

Elle a déclaré: « Bien que la nature tragique de ces décès n’aurait pas pu être prédite, il existe certainement des domaines de pratique autour de la famille qui peuvent être améliorés. »

Les parents étaient auparavant détenus par la police parce qu’ils étaient soupçonnés d’homicide involontaire coupable par négligence grave.

Mais en août, le Crown Prosecution Service a annoncé qu’il ne prendrait aucune autre mesure.

Les parents Natalie Unitt, 26 ans, et son partenaire Chris Moulton, 30 ans, ont réussi à échapper à l’incendie

Mme Unitt a déclaré lors d’une enquête le mois dernier qu’elle souffrait d’un trouble de stress post-traumatique et qu’elle ne pouvait pas se souvenir de ce qu’elle avait fait après l’incendie.

M. Moulton, le père de trois des enfants, a également témoigné lors de l’enquête, affirmant qu’il pensait que l’incendie s’était déclaré sur un palier.

L’enquête d’aujourd’hui a révélé que les enfants étaient morts des « fumées d’incendie causées par [an] cigarette non éteinte sur la literie dans la chambre des parents.

L’audience de Stafford a appris que les parents avaient déjà été mis en garde contre le tabagisme à l’intérieur par des travailleurs sociaux.

Les deux parents ont nié que l’incendie avait commencé dans la chambre de la maison.

L’enquêteur sur les incendies Leigh Richards a conclu que l’incendie «avait été causé par une négligence avec des cigarettes» dans la chambre.

Le coroner Andrew Haigh a déclaré: « On avait conseillé à Mme Unitt de ne pas fumer dans la propriété, mais il existe des preuves substantielles qu’ils continuent de le faire.

« Il est compréhensible qu’ils aient essayé de minimiser l’importance de cela en gardant à l’esprit ce qui s’est passé.

« M. Moulton a suggéré que l’incendie pourrait avoir été causé là où la chaudière se trouve sur le palier de la propriété. Je n’accepte pas cela. J’ai entendu le témoignage d’expert et M. Richards a clairement indiqué pourquoi la chaudière n’est pas la cause de cet incendie.

« Il a correctement expliqué les raisons de sa décision quant à la cause de l’incendie. C’est que l’incendie s’est déclaré à la suite d’une cigarette sur la literie de la chambre principale.

« À noter … dans le renfoncement du battant gauche (de la fenêtre) en regardant de l’intérieur du salon, il y avait un seul mégot de cigarette mis au rebut.

« Cela n’avait pas été écrasé à mon avis et avait été laissé brûler tout seul. Il y avait des preuves dans le salon d’un certain nombre de cigarettes qui jonchaient le tapis contre les plinthes.

La mort tragique des enfants a provoqué une vague de chagrin dans la communauté de Stafford

Le feu a ravagé la propriété en terrasse de la famille juste après 2 h 40 le 2 février de l’année dernière.

M. Moulton a sauté de la fenêtre du premier étage avec leur plus jeune enfant, puis deux. Mme Unitt s’est échappée par la porte d’entrée, a déclaré le coroner.

Les deux parents, qui sont toujours ensemble, ont déclaré ne pas pouvoir se souvenir des conséquences de l’incendie. Mais M. Moulton, qui a subi des brûlures importantes et a eu besoin d’une greffe de peau, a cru que l’incendie s’était déclaré sur le palier près d’une chaudière.

Lee Richards, un agent des pompiers du service d’incendie et de secours des West Midlands, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve qu’un défaut électrique ou un défaut d’alimentation en gaz avait déclenché l’incendie.

M. Richards a déclaré que les récits des parents « n’étaient pas cohérents les uns avec les autres » et que, selon son « interprétation de la scène, le feu s’était déclaré dans leur chambre ».

Il a déclaré: « À mon avis, le feu s’est développé dans la chambre. Au fur et à mesure que le feu se développait, la pièce est passée en flashover complet, où tout dans la pièce est impliqué dans le feu.

«Le fait d’ouvrir les fenêtres a aidé à la ventilation du feu et a permis au feu de se développer considérablement et de se propager à l’extérieur du compartiment.

M. Richards a déclaré que ses enquêtes avaient révélé un « nombre important de cigarettes jetées négligemment » à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.

Les équipes de pompiers sur les lieux de l’incendie mortel de la maison qui couvent la maison qui couve

Il a dit qu’il y avait « plus de 100 cigarettes » trouvées devant une porte du jardin et « des mégots jetés sous la fenêtre du salon, la fenêtre de la chambre et dans le sous-bois du jardin ».

M. Richards a ajouté: « Les actions de Chris et Natalie restent un sujet de conjecture. »

Les quatre enfants sont morts des suites de l’inhalation de fumée et de fumée dans l’incendie.

L’inspecteur-détective Alan Lyford, de la police du Staffordshire, qui a mené l’enquête, a déclaré à l’enquête que les parents avaient précédemment reçu des conseils « de ne pas fumer à l’adresse du domicile par des travailleurs sociaux ».

Il a dit qu’il croyait que M. Moulton, qui était le père de trois des enfants, avait déplacé une couette en feu de la chambre au palier dans le but de l’éteindre.

Il a déclaré: « Ayant travaillé avec M. Richards, je suis d’accord avec lui en ce sens que nous pensons que l’incendie s’est déclaré dans la chambre. L’hypothèse est qu’une couette a été déplacée à l’extérieur de la pièce qui s’est ensuite enflammée, empêchant Christopher de sortir par les escaliers et d’accéder à ses enfants.

« Cela a empêché Natalie de remonter et c’est pourquoi elle a dû partir en bas. »

Mme Unitt a déclaré qu’elle se rappelait avoir fumé au lit et s’était endormie avant de prendre conscience de l’incendie.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle avait pris conscience de l’incendie, elle a déclaré: « J’avais une lourdeur sur la poitrine.

«C’était sur le palier. J’ai encore des cauchemars à ce sujet maintenant.

Elle a nié que sa literie avait été allumée ou avait déplacé la couette du couple dans le palier.

Elle a dit qu’elle ne pouvait pas se souvenir des conséquences de l’incendie à cause du trouble de stress post-traumatique.

M. Moulton a déclaré qu’il s’était endormi après avoir fumé au lit mais qu’il avait été réveillé par l’incendie.

Interrogé par le coroner où se trouvait l’incendie, il a répondu: «C’était sur le palier.

Il a dit qu’il ne pouvait pas sauver ses enfants parce que «le feu était trop intense».

Le Crown Prosecution Service a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour porter des accusations contre le couple, selon l’enquête.

L’inspecteur-détective Lyford a déclaré au tribunal: « En décembre de l’année dernière, nous leur avons soumis un dossier d’avis.

« Cela a été examiné par le CPS et ils ont examiné plusieurs infractions et ont finalement estimé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour poursuivre Natalie ou Christopher en relation avec cette affaire. »