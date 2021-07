QUATRE jeunes copains sont morts dans une « énorme boule de feu » après qu’un conducteur ivre a accéléré à plus de 120 mph avant de s’écraser dans une maison.

Jordan Rawlings, 20 ans, et trois jeunes amis sont décédés lorsqu’il a perdu le contrôle de sa trappe chaude et a écrasé sa VW Polo GTI blanche dans une maison, selon une enquête menée aujourd’hui.

La voiture a pris feu après avoir traversé une haie à toute vitesse dans le Wiltshire Crédit : LNP

La famille et les amis ont rendu hommage aux étudiants universitaires Crédit : Jake McPherson

La voiture a traversé une haie puis a pris feu dans un jardin du Wiltshire en août dernier.

Des spectateurs horrifiés ont entendu des «cris» de l’intérieur après deux explosions, mais les efforts pour les sauver du véhicule en feu ont été vains et tragiquement déclarés morts sur les lieux.

Les étudiants universitaires Matthew Parke et Corey Owen, tous deux âgés de 19 ans, et Ryan Nelson, 20 ans, étaient passagers dans la voiture qui a été vue rouler à 122 mph sur des routes mouillées quelques instants avant l’accident.

Un coroner a déclaré aujourd’hui que le chauffeur Jordan Rawlings, 20 ans, avait enfreint une « obligation de diligence » envers ses passagers. Son enquête sera entendue la semaine prochaine.

Andrew Inkpen, qui était avec M. Rawlings plus tôt dans la nuit, a déclaré qu’il avait bu trois bouteilles de bière Corona et mangé un kebab avant de conduire pour récupérer les trois passagers d’une discothèque à proximité de Chippenham, dans le Wiltshire.

Plus tard dans la nuit, une femme, Megan Lloyd, rentrait chez elle à pied lorsqu’elle a entendu de la musique forte provenant de la voiture, puis a vu la Polo – qui avait une vitesse de pointe de 147 mph – « bombarder » sur la route.

Elle a déclaré: « La route a une limite de 30 mph mais j’estime que la voiture roulait à environ 60 mph.

« J’ai dit que le chauffeur était stupide… la vitesse du chauffeur était trop rapide, surtout parce que la route était mouillée. J’ai dit à mon ami, « il bombarde là-bas ».

Une vidéo sur Snapchat de Corey Owen a montré les quatre jeunes hommes dans la voiture en train de rire et d’écouter de la musique forte. Les images de vidéosurveillance ont confirmé que la voiture roulait à une vitesse moyenne de 122 mph peu de temps avant l’accident.

Margaret Conneely, qui vivait dans la maison dans laquelle la Polo avait creusé, a déclaré que son mari s’était réveillé en pensant « qu’une bombe avait explosé ».

Elle a déclaré: « Peter a déclaré qu’il s’était réveillé au son d’une explosion, pensait qu’une bombe avait explosé, avait l’impression d’être secoué et la pièce dans laquelle il se trouvait a tremblé. Il a vu un éclair de lumière. »

Ils se sont ensuite précipités à l’extérieur et elle a ajouté: « Nous pouvions ressentir physiquement la chaleur du feu à ce stade. Il y avait eu une deuxième explosion et à ce moment-là, il y avait un incendie intense dans la voiture et des panaches de fumée noire qui sentaient vraiment âcre .

Je pouvais entendre deux voix à l’intérieur de la voiture et frapper sur les vitres comme si quelqu’un frappait des pieds sur la vitre ou le toit Marguerite Conneely

« Je pouvais entendre deux voix venant de l’intérieur de la voiture et cogner sur les vitres comme si quelqu’un frappait des pieds sur la vitre ou le toit. J’entendais » aidez-moi, sortez-moi, sortez-moi « . Peu de temps après, tout s’est calmé. «

Kirsty Archer, qui restait à la maison, a déclaré: « J’ai regardé par la fenêtre et j’ai vu ce qui ne peut être décrit que comme une boîte de métal mais écrasée … les flammes étaient aussi hautes que la fenêtre à l’étage.

« La moitié de la voiture était allumée et elle devenait plus large, vous ne pouviez pas vous en approcher.

« Plus tard dans la journée, j’ai parlé au pompier qui a dit que même avec son équipement de protection et son appareil respiratoire, il ne pouvait pas s’approcher de la voiture, donc nous n’aurions pas eu de chance, il a dit que nous aurions été des victimes nous-mêmes. »

Un examinateur de collision médico-légale de la police du Wiltshire a expliqué que la voiture roulait à une moyenne de 122 mph peu de temps avant l’accident et il a vu dans la vidéo Snapchat que la voiture accélérait à une «vitesse excessive».

Il a ajouté : « D’après sa manière de conduire, il était assez à l’aise à cette vitesse, mais je dirais qu’il allait trop vite.

« Les trois passagers, les trois garçons dans le véhicule riaient, chantaient sans crier s’il vous plaît arrêtez, laissez-moi sortir à chaque fois. »

Le tribunal a appris que M. Rawlings était 1,4 fois la limite d’alcool au volant, ce qui signifiait « qu’il aurait eu des temps de réaction réduits, essayant de prendre des risques qui ne seraient pas justifiés par un conducteur normal ».

Le tribunal a entendu que M. Rawlings roulait trop vite pour négocier un virage sur la route, de sorte que la voiture a « monté le trottoir et le bord d’herbe » et « est entré en collision lourde avec un arbre » avant de basculer à travers une haie et d’atterrir sur le côté, avec l’arrière du véhicule entrant en collision avec la maison.

Matthew Parke étudiait la gestion des affaires à l’Université de Swansea et devait entrer dans sa deuxième année en septembre de l’année dernière.

Il avait obtenu 10 GCSE et 3 A-levels et sa famille l’a décrit comme « confiant, populaire, volontaire et déterminé ».

Corey Owen a été décrit par sa mère Tessa comme un « jeune homme raisonnable et fiable, mature au-delà de ses années ».

Il était en train de postuler à l’université et était censé partir en week-end ce soir-là, mais n’a pas pu s’absenter du travail.

Ryan Nelson était un fan de Manchester United, il travaillait chez Tesco avant sa mort et rêvait de devenir DJ. Il était assis sur le siège passager avant et est mort d’étouffement.

Dans son hommage à la famille, Jordan Rawlings serait considéré comme un « rayon de soleil, qui avait toujours un sourire effronté, un sens de l’humour méchant et un rire contagieux qui ferait sourire tout le monde.

Le passager Corey Owen qui était par sa mère Tessa en tant que « jeune homme raisonnable et fiable mûrit au-delà de ses années » Crédit : Facebook

Ryan Nelson était un fan de Manchester United et rêvait de devenir DJ Crédit : Facebook

Sa famille dit que Jordan Rawlings restera dans les mémoires pour son « sourire effronté »