Quatre Iraniens jugés en Belgique pour un complot présumé d’attentat à la bombe en France en Europe

Un diplomate iranien et trois de ses compatriotes vont être jugés en Belgique vendredi après avoir été accusés d’avoir comploté pour bombarder un rassemblement de l’opposition à l’extérieur de Paris en 2018, dans le premier procès de ce type en Europe.

Le diplomate, Assadolah Assadi, qui était anciennement basé à Vienne, et les trois autres ont été accusés par les procureurs de Belgique d’avoir planifié une attaque contre une réunion du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI). Le groupe d’opposition en exil a son siège dans la capitale française.

Le procès devrait avoir lieu vendredi, puis jeudi la semaine prochaine, et s’il est reconnu coupable, Assadi, 48 ans, risque la prison à vie. Le diplomate, qui n’a pas commenté les accusations, a été arrêté alors qu’il était en vacances en juillet 2018 en Allemagne, où il n’avait pas d’immunité de poursuites et a été remis à la Belgique.

C’est la première fois qu’un responsable iranien est jugé dans un État membre de l’UE pour terrorisme.

Deux de ses complices présumés, un couple vivant en Belgique, avaient également été arrêtés en Belgique, la police affirmant qu’ils avaient un demi-kilo d’explosif TATP et un détonateur.

Un autre complice présumé, Mehrdad Arefani, 57 ans, est un poète iranien qui vivait en Belgique depuis plusieurs années. Il a été arrêté en France en 2018.

Les autorités belges ont déclaré en juin 2018 qu’elles avaient contrecarré une tentative de «contrebande d’explosifs» en France pour attaquer la réunion, et plus tard dans l’année, des responsables français ont accusé les services de renseignement de Téhéran d’être derrière l’opération. Jaak Raes, chef du service de sécurité de l’État belge (VSSE), a déclaré dans une lettre adressée au procureur en février de cette année que “le plan d’attaque a été conçu au nom de l’Iran et sous sa direction”.

La France a également accusé le ministère iranien des renseignements d’avoir planifié le complot et aurait expulsé un diplomate iranien en représailles en octobre 2018.

Les avoirs d’une unité de renseignement iranienne et de responsables ont été gelés dans l’Union européenne.

La République islamique a nié les allégations, affirmant que le «complot» était un coup de force du CNRI, qui est qualifié de groupe terroriste en Iran.

