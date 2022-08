Quatre hommes qui auraient été dans l’incendie de l’usine d’Oldham nommés par la police | Nouvelles du Royaume-Uni

Quatre ressortissants vietnamiens qui se seraient trouvés dans un moulin lorsqu’il a pris feu ont été nommés par la police.

Des officiers spécialisés ont commencé à fouiller Bismark House Mill, à Oldham, dans le Grand Manchester, après la découverte de restes humains par des démolisseurs le mois dernier suite à un incendie le 7 mai.

Vendredi, un porte-parole de la police du Grand Manchester a nommé quatre personnes qui se seraient trouvées dans l’usine au moment de l’incendie, qui ont été portées disparues le 21 juillet.

Uoc van Nguyen



Cuong van Chu



La force a déclaré que Cuong Van Chu, 39 ans, est arrivé au Royaume-Uni en juin 2019 et a maintenu des contacts réguliers avec sa femme et ses enfants jusqu’au 7 mai, mais sa famille n’a plus eu de ses nouvelles depuis.

Uoc Van Nguyen, 31 ans, était également en contact régulier avec sa femme jusqu’au 7 mai, date à laquelle il a dit qu’il se trouvait dans un moulin, a indiqué la police.

Duong van Nguyen



Le porte-parole de la force a déclaré que Duong Van Nguyen, 29 ans, était au Royaume-Uni depuis environ un an et avait contacté sa famille pour la dernière fois il y a environ trois mois, lorsqu’il a déclaré qu’il vivait dans une “maison abandonnée” et cherchait du travail.

La quatrième personne disparue a été nommée Nam Thanh Le, 21 ans, qui est arrivé au Royaume-Uni en janvier et a contacté sa famille pour la dernière fois le 4 mai lorsqu’il a déclaré qu’il vivait dans une maison abandonnée à “Dam”, qui serait Oldham. , et à la recherche d’un emploi.

Le surintendant-détective Lewis Hughes a déclaré que “les pensées restaient avec leurs proches”.

Pic: Service d'incendie et de sauvetage du Grand Manchester



Objets d’importance

Des officiers spécialement formés avaient été en contact avec eux, et ils étaient “entièrement mis à jour et soutenus au Vietnam, comme ils le seraient au Royaume-Uni”, a-t-il dit, ajoutant que la recherche de Bismark House Mill se poursuivait pour “assurer le rétablissement de tous les restes humains et de tous les objets d’importance ».

Il a poursuivi: “Bien que nous ayons des raisons de soupçonner que Cuong, Uoc, Duong et Nam se trouvaient peut-être dans l’usine pendant l’incendie, nous gardons l’esprit ouvert quant au nombre de personnes présentes.”

Le surintendant-détective Hughes a lancé un appel à toute personne ayant des informations sur d’autres personnes qui auraient pu être présentes à se manifester, soulignant que “leur sécurité et leur bien-être sont notre priorité numéro un”.

Il a ajouté: “Nous continuons également à demander au préalable des informations sur l’incendie ou les activités de l’usine.”

Toute personne disposant d’informations doit contacter la police du Grand Manchester via le 101 en citant l’opération Logan ou soumettre des informations en anglais ou en vietnamien via le portail public des incidents majeurs à l’adresse mipp.police.uk.

Les informations peuvent également être partagées de manière anonyme via Crimestoppers au 0800 555 111.