Quatre hommes détenus dans une prison du centre de la Géorgie se sont évadés et des recherches sont en cours, selon le shérif.

MACON, Géorgie (AP) — Quatre hommes détenus dans une prison du centre de la Géorgie se sont évadés par une fenêtre endommagée et une clôture coupée tôt lundi matin, ont annoncé les autorités.

Le shérif du comté de Bibb, David Davis, a identifié les quatre comme étant Joey Fournier, Marc Kerry Anderson, Johnifer Dernard Barnwell et Chavis Demaryo Stokes.

Lors d’une conférence de presse lundi, Davis a déclaré que le personnel de la prison avait remarqué une brèche dans la clôture périphérique vers 6 heures du matin. Après avoir regardé des séquences vidéo, ils ont découvert que les quatre hommes avaient pu s’échapper par une fenêtre dans une salle commune du deuxième étage, puis à travers la clôture autour. 3h30 du matin, dit-il.

« Ils pourraient être n’importe où », a déclaré le shérif, ajoutant qu’il n’était au courant d’aucun lien entre les hommes avant leur entrée dans la prison et qu’il ne savait pas s’ils étaient restés ensemble une fois qu’ils s’étaient évadés.

Des séquences vidéo montraient également une Dodge Challenger bleue qui se trouvait juste à l’extérieur de la prison plus tôt dans la nuit et semblait montrer quelqu’un en train de falsifier la clôture. Cette personne a ensuite apporté des objets dans la zone fermée et le shérif a déclaré que les enquêteurs pensaient que ces objets avaient été utilisés pour aider les hommes à s’échapper. Il n’a pas précisé quels étaient ces objets.

Davis a déclaré qu’il n’était pas clair si les quatre hommes avaient quitté la prison dans cette voiture ou dans un autre véhicule ou s’ils étaient partis à pied, mais les autorités aimeraient parler au conducteur du Challenger.

Les autorités locales, étatiques et fédérales recherchent les quatre hommes dans ce que le shérif a qualifié de « situation où tout le monde est sur le pont ». Ils demandent à toute personne ayant des informations sur leur localisation de contacter le bureau du shérif du comté de Bibb ou l’organisme régional d’Échec au crime de Macon. Une récompense de 1 000 $ a été offerte pour toute information permettant de retrouver les hommes.

Le bureau du shérif a fourni des descriptions des quatre hommes :

Fournier, 52 ans, est un homme blanc aux cheveux gris et aux yeux bleus qui mesure 5 pieds 9 pouces et pèse 140 livres. Il était détenu pour meurtre après avoir été accusé du meurtre de son ex-petite amie en février 2022, selon les médias locaux.

Anderson, 24 ans, est un homme noir avec des dreadlocks, mesure 5 pieds 9 pouces et pèse 165 livres. Il est accusé de voies de fait graves.

Barnwell, 37 ans, est un homme noir avec des tresses, mesure 5 pieds 9 pouces et pèse 190 livres. Il était détenu par le US Marshals Service pour des accusations liées à la drogue.

Stokes, 29 ans, est un homme noir aux cheveux noirs courts, mesure 5 pieds 7 pouces et pèse 160 livres. Il était détenu pour possession d’arme à feu et trafic de drogue.

Fournier et Anderson n’avaient pas d’avocats répertoriés dans les archives judiciaires en ligne. Un avocat désigné pour Stokes n’a pas immédiatement répondu lundi à un courrier électronique sollicitant des commentaires sur les accusations portées contre lui et la prétendue évasion. Un avocat de Barnwell a déclaré qu’il n’avait aucun commentaire.

« Pour le moment, mon objectif est de ramener ces individus en prison, et nous allons disséquer ce qui s’est passé et résoudre ce problème au fur et à mesure que nous avançons », a déclaré Davis.

Parfois, les salles de séjour ne sont pas verrouillées la nuit, mais ce n’est généralement pas un problème car les détenus sont censés être au lit dans une autre partie de la prison, a déclaré Davis. Il a dit qu’ils étudiaient comment les hommes avaient pu accéder à la salle commune.

Au moment de l’évasion, moins de 10 personnes travaillaient dans la prison, qui abrite « un peu plus de 800 détenus », a indiqué le shérif. Idéalement, il y aurait 30 personnes travaillant par équipe, mais cela fait longtemps qu’ils n’ont pas eu de tels effectifs, et parfois ils ne comptent que six ou huit personnes, a déclaré Davis.

Le personnel n’est pas le seul problème, dit-il. La prison, vieille de 43 ans, « s’abat sur nous » et l’évasion a eu lieu dans la partie la plus ancienne et la plus délabrée de la prison, a déclaré Davis.

Il a déclaré qu’une enquête interne déterminerait exactement ce qui avait conduit à l’évasion : « Nous allons approfondir ce qui s’est passé la nuit dernière. »

The Associated Press