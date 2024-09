Quatre hobbits entrent dans un restaurant d’Ottawa

Contenu de l’article

Quatre hobbits se trouvaient très loin de la Terre du Milieu samedi soir et ont été aperçus en train de dîner dans un restaurant populaire d’Ottawa.

« Les Hobbits mangent ici et vous devriez faire de même », a publié Le Poisson Bleu sur les réseaux sociaux.Elijah Wood, Billy Boyd, Dominic Monaghan et Sean Astin étaient en ville pour le Comiccon et ils ont dîné avec nous ici au LPB ! Nous étions tellement excités toute la journée.

Le restaurant de fruits de mer de Somerset Street a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, montrant son personnel se préparant avec enthousiasme à accueillir les stars.