Quatre histoires que vous avez peut-être manquées au milieu de la guerre entre Israël et le Hamas | Nouvelles

Inondations meurtrières en Inde et avalanche au Tibet, message du président de la COP28 et projet de loi historique sur la discrimination de caste auquel les États-Unis ont opposé leur veto.

Alors que la guerre entre le Hamas et les forces israéliennes entre dans sa deuxième journée et fait la une des journaux, voici quatre autres histoires du monde entier que vous avez peut-être manquées :

Le bilan des inondations au Sikkim en Inde s’élève à 77 morts

Le bilan des inondations qui ont frappé l’État du Sikkim, dans le nord-est de l’Inde, s’élève à 77 morts, tandis que plus de 100 autres personnes sont portées disparues. De violents torrents ont frappé le Sikkim mercredi après l’éclatement soudain d’un lac glaciaire de haute altitude.

La police du district de Jalpaiguri, situé dans l’État voisin du Bengale occidental, a déclaré que 48 corps avaient été retrouvés dimanche, dont ceux de huit membres de l’armée indienne stationnés au Sikkim, un État situé aux frontières reculées du Népal et de la Chine avec une présence militaire importante.

Des milliers de personnes restent bloquées dans des camps de secours, le mauvais temps retardant les secours aériens. En plus de détruire des infrastructures majeures, les inondations ont également endommagé plus de 1 200 maisons, selon les autorités.

Deux morts dans une avalanche à Shishapangma au Tibet

Plus de 50 alpinistes gravissaient le sommet du Shishapangma au Tibet lorsqu’une avalanche s’est abattue sur eux, tuant une alpiniste américaine et son guide népalais, a rapporté dimanche l’agence de presse officielle chinoise Xinhua.

Deux avalanches ont frappé samedi les pentes du Shishapangma, le 14e plus haut sommet du monde, à des altitudes de 7 600 et 8 000 mètres, tuant l’alpiniste américaine Anna Gutu et son guide népalais Mingmar Sherpa.

Une autre grimpeuse américaine, Gina Marie Rzucidlo, et son guide népalais, Tenjen Sherpa, étaient portés disparus, a indiqué Xinhua.

Les grimpeurs du monde entier ont gravi le sommet au cours de ce qui est un mois populaire pour l’alpinisme dans l’Himalaya, avec des pluies de mousson atténuées rendant les conditions plus stables.

Le gouverneur de Californie oppose son veto au projet de loi sur la discrimination de caste

La Californie était sur le point de devenir le premier État américain à interdire explicitement la discrimination fondée sur la caste – jusqu’à ce que le gouverneur Gavin Newsom oppose son veto au projet de loi samedi soir.

Le mois dernier, le Sénat de Californie a adopté un projet de loi qui ajoute la caste comme forme d’ascendance protégée par la loi sur les droits civils de l’État, ainsi que par les codes de l’éducation et du logement. Newsom a qualifié le projet de loi d’« inutile » puisque l’État interdit déjà la discrimination fondée sur diverses caractéristiques telles que la couleur, l’ascendance et l’origine nationale.

« Parce que la discrimination fondée sur la caste est déjà interdite dans ces catégories existantes, ce projet de loi est inutile », a-t-il déclaré dans un communiqué.

1/ Aujourd’hui, le gouverneur de Californie @GavinNewsom a opposé son veto au projet de loi sur la discrimination anti-caste #SB403. Bien que Newsom ait rejeté la législation pour l’instant, notre #casteeéquité Le mouvement considère toujours cela comme une victoire. https://t.co/jlcLn8ZRFO pic.twitter.com/TAKD3D1MZH – Laboratoires d’égalité (@EqualityLabs) 8 octobre 2023

Le débat autour du projet de loi a divisé la communauté amérindienne, les groupes de défense des droits et de justice sociale le soutenant comme la victoire la plus significative dans la lutte contre le casteisme en Amérique. Les partisans du projet de loi ont lancé une grève de la faim début septembre pour faire adopter la loi.

Un rapport des Nations Unies de 2016 indique qu’au moins 250 millions de personnes dans le monde sont toujours confrontées à une discrimination de caste en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et dans le Pacifique, ainsi que dans diverses communautés de la diaspora. On retrouve des systèmes de castes parmi les bouddhistes, les chrétiens, les hindous, les jaïns, les musulmans et les sikhs en Asie du Sud.

Thenmozhi Soundararajan, directrice exécutive d’Equality Labs, le groupe de défense des droits des Dalits basé à Oakland qui a dirigé le mouvement visant à mettre fin à la discrimination de caste aux États-Unis, a déclaré qu’elle considérait toujours ce moment comme une victoire pour les personnes opprimées par les castes qui ont « organisé et construit une puissance et une prise de conscience incroyables sur cette question ».

Le chef de la COP28 appelle à une meilleure adaptation au changement climatique

Sultan al-Jaber, président désigné de la COP28 qui se tiendra aux Émirats arabes unis plus tard cette année, a déclaré dimanche que l’adaptation devait être « au premier plan » de l’agenda climatique.

« Nous vivons dans une région caractérisée par une chaleur extrême, une pénurie d’eau et une insécurité alimentaire. Nous subissons également de graves conséquences climatiques, des sécheresses aux inondations dévastatrices de Derna », a déclaré Jaber lors de la Semaine climatique de la région MENA dans la capitale saoudienne, Riyad.

« Pour répondre aux attentes de notre région, nous devons placer l’adaptation au premier plan de l’agenda climatique. »

Jaber a également appelé les gouvernements à abandonner les « fantasmes » consistant à mettre à l’écart à la hâte les infrastructures énergétiques existantes pour poursuivre les objectifs climatiques.

« Nous ne pouvons pas débrancher le système énergétique d’aujourd’hui avant de construire le nouveau système de demain. Ce n’est tout simplement ni pratique ni possible », a-t-il déclaré.

La COP28 devrait avoir lieu aux Émirats arabes unis entre le 30 novembre et le 12 décembre.