Quatre graphiques clés qui révèlent si la troisième vague de Covid a VRAIMENT culminé révélés

IL y a quatre graphiques clés qui révéleront si la troisième vague de Covid a vraiment culminé.

Des espoirs ont été suscités après sept jours de baisse du nombre de cas, mais les experts ont mis en garde à ce stade.

Il y a plusieurs chiffres à surveiller alors que la Grande-Bretagne tente d’échapper à la pandémie Crédit : Reuters

Les effets de l’assouplissement de toutes les restrictions ne seront pas encore visibles, et certains scientifiques affirment que la baisse des cas est due aux vacances d’été et au manque de tests.

Mais à part cela, il y a un certain nombre d’ensembles de données sur lesquels nous devons garder un œil, qui montreront vraiment si le ralentissement est là pour rester.

Admission à l’hôpital:

Le principal indicateur, et le chiffre qui montre comment le pays s’en sort réellement, est le nombre de nouvelles admissions à l’hôpital.

Bien que les numéros de cas quotidiens de Covid soient les plus percutants et les plus à jour, ils ne brossent pas toujours le tableau complet.

Cela n’indique pas toujours non plus comment la population s’en sort contre le virus, mais les admissions à l’hôpital le font.

Lorsque le nombre de nouveaux patients commence à baisser après une augmentation, les experts poussent un soupir de soulagement.

Cela donne une meilleure idée de la façon dont nous gérons toute augmentation des cas et de la puissance des vaccins contre le virus.

Le nombre d’hôpitaux aura toujours quelques semaines de retard sur les cas, nous devrions donc voir ce qui se passe dans quinze jours avant de célébrer pleinement le ralentissement.

Pour le moment, les admissions continuent d’augmenter, mais on espère qu’elles commenceront à baisser dans une semaine environ.

Numéros d’infection :

Plus précisément, le nombre total d’infections…

Il existe un certain nombre de groupes qui estiment combien de personnes ils pensent avoir Covid au Royaume-Uni chaque semaine.

Et ceux-ci sont plus utiles pour le tableau d’ensemble que les chiffres quotidiens publiés par le gouvernement.

En effet, les cas du gouvernement n’incluent que les personnes qui sont allées passer un test PCR.

Certaines personnes peuvent n’avoir subi qu’un test de flux latéral et ne pas l’avoir signalé, ou ne pas savoir qu’elles avaient le virus, ou ne pas avoir été testées du tout – donc beaucoup ne seront pas enregistrées.

Cependant, les chiffres tous les vendredis de l’Office for National Statistics sélectionnent des personnes au hasard et les testent toutes les quelques semaines, pour recueillir des informations plus précises sur les cas qui se présentent.

Chiffres à double piqûre :

Le déploiement du vaccin au Royaume-Uni a été impressionnant et a créé un bon blocus face au virus.

Plus de 150 000 personnes reçoivent actuellement leur deuxième dose d’un vaccin contre le Covid.

C’est bien plus que les nouvelles infections chaque jour, et cela signifie que des millions de personnes sont désormais entièrement protégées contre la contamination par le virus et la maladie grave.

Mais aucun vaccin n’est parfait, et certains tomberont toujours malades, et d’autres choisissent de ne pas recevoir les vaccins ou ne se précipitent pas pour obtenir leur deuxième dose.

Les doubles chiffres vont bientôt ralentir, ce qui signifie que la protection viendra à la place des infections – ce qui aura un impact pire.

Afin de rester au top du virus, nous avons besoin des chiffres à double piqûre pour continuer à monter en flèche, mais la crainte est qu’ils commencent bientôt à s’effondrer, laissant de nombreuses personnes toujours sans protection.

Numéros de contacts sociaux :

C’est la partie légèrement inconnue, car il est difficile de rassembler des informations sur la façon dont tout le monde se comporte exactement.

Mais les chiffres importants auxquels il faut prêter attention sont les sondages demandant aux gens ce qu’ils font maintenant que nous nous sommes davantage ouverts.

Maintenant que davantage de mélanges sont autorisés et que la distanciation sociale est supprimée, il est plus important que jamais d’être conscient de la façon dont nous nous comportons pour prédire la configuration des cas à l’avenir.

Un ensemble de résultats de l’enquête sur les contacts sociaux de CoMix jusqu’au 6 juillet n’a pas montré une énorme augmentation du nombre de personnes se précipitant pour se mélanger.

« Freedom Day » n’avait pas encore eu lieu, mais les gens pouvaient se mêler plus librement et s’embrasser, mais les Britanniques semblaient toujours prudents, ce qui contribuera à maintenir la propagation faible.

Avant la pandémie, les adultes avaient en moyenne 10 contacts par jour, et même avec très peu de restrictions en place, l’enquête a révélé que les gens étaient à environ 3 contacts par jour en juillet.

Cela survient après que le professeur Neil Ferguson a déclaré que le Royaume-Uni sortait enfin de la pandémie – la plupart des cas devant être derrière nous dans des mois.

Grâce aux vaccins, a-t-il déclaré, « l’équation a fondamentalement changé ».

L’expert, surnommé le professeur Lockdown, a averti que sa prédiction de 100 000 cas par jour après le déverrouillage de l’Angleterre n’est toujours pas impossible.

Mais il a déclaré qu’en septembre ou octobre, le pire de la pandémie devrait être laissé de côté.