Quatre grandes choses que vous NE POUVEZ toujours PAS faire alors que le verrouillage se termine lundi

La «Journée de la LIBERTÉ» se déroule lundi comme prévu – avec la suppression de la distanciation sociale, le maintien de la barre et les Britanniques à double piqûre prêts à dire «hola» aux vacances espagnoles.

Malgré la flambée du taux d’infection au Royaume-Uni – et la menace de nouveaux blocages – Boris Johnson a donné son feu vert à l’assouplissement de la plupart des restrictions.

Le jour de la liberté approche – mais il y a encore des choses que les Britanniques ne peuvent pas faire à partir de lundi

Cependant, certains resteront en place alors que nous arrivons à la quatrième étape de la feuille de route du Premier ministre sur les fermetures de Covid.

Voici ce que vous devez savoir.

LES VACANCES SONT DE RETOUR – SORTE DE

Les vacances d’été ont été plongées dans le chaos alors que les pays se déplacent autour du système de «feux de circulation» de voyage du Royaume-Uni.

Et la situation est devenue encore plus compliquée après que les voyageurs revenant de France se soient fait dire qu’ils devront se conformer à la quarantaine – même s’ils sont complètement vaccinés.

Des responsables ont récemment annoncé que les Britanniques à double piqûre pourront ignorer la quarantaine lors de leur retour des pays de la liste orange ont été confirmés la semaine dernière.

Et les touristes avec les deux vaccins pourront emprunter les voies rapides à Heathrow à leur retour au Royaume-Uni.

En théorie, cela signifie que les pays figurant sur la liste orange actuelle – comme l’Espagne, le Portugal et la Grèce – rouvriront enfin aux amateurs de soleil désespérés pour une pause plage.

Mais cela est devenu plus trouble ces derniers jours.

Le grand point d’interrogation plane sur les voyages en France. Le pays ne figure pas sur la liste rouge – mais même les touristes anglais et gallois avec les deux vaccins ont été informés qu’ils devront toujours être mis en quarantaine à partir de lundi.

Cela est dû aux inquiétudes suscitées par les cas « persistants » de la variante bêta, identifiés pour la première fois en Afrique du Sud.

La mutation peut être plus résistante aux vaccins.

Pendant ce temps, Ibiza, Minorque et Majorque sont passées du vert à la liste orange, le changement entrant en vigueur lundi.

Cela n’aura pas d’importance pour les Britanniques entièrement vaccinés, qui n’auront toujours pas à se mettre en quarantaine à leur retour chez eux.

Mais beaucoup de ceux qui font des pauses dans les îles de la fête sont jeunes – et la mise à jour oblige les vacanciers à courir pour des tests et des vols dans le but de rentrer chez eux à l’heure.

Avec les îles Baléares, les îles Vierges britanniques passent du vert à l’ambre lundi.

La Bulgarie et Hong Kong rejoignent la liste verte. La Croatie et Taïwan rejoignent la liste de surveillance verte, ce qui signifie qu’ils risquent de passer à l’orange.

Cuba, l’Indonésie, le Myanmar et la Sierra Leone passent à la liste rouge la plus stricte.

Ces changements s’appliquent aux personnes voyageant dans toutes les régions du Royaume-Uni.

L’Écosse et le Pays de Galles continuent de déconseiller les voyages non essentiels à l’étranger. L’Irlande du Nord conseille aux gens « d’éviter de voyager autant que possible ».

VOUS POUVEZ ABANDONNER LES MASQUES – PRINCIPALEMENT

Les masques sont tout aussi compliqués.

En vertu de la loi, les Britanniques ne recevront plus d’amende s’ils ne portent pas de couvre-visage.

Mais les dernières directives, publiées mercredi, indiquent que le gouvernement « s’attend et recommande » que des masques soient portés par les travailleurs et les clients dans des espaces clos et bondés tels que les transports publics.

Et le maire de Londres a maintenant annoncé que les navetteurs seraient interdits de prendre les métros, les trains ou les bus sans masque.

Sadiq Khan a déclaré: « Je ne suis pas prêt à rester les bras croisés et à mettre les Londoniens et le rétablissement de notre ville en danger. »

En dehors de la capitale, les navetteurs seront largement encouragés à porter un masque dans un bus ou un train.

Les habitants du Yorkshire de l’Ouest et du Sud devront continuer à porter des masques faciaux dans les gares routières, tandis que les passagers utilisant le métro dans le Nord-Est devront également porter un couvre-visage.

Les voyageurs utilisant Metrolink à Manchester ou le Heathrow Express devront se couvrir, tandis que la même chose est exigée pour les passagers Eurostar.

Pendant ce temps, ceux qui ont la chance – ou le courage – de se rendre à l’étranger devraient également se déguiser, BA, easyJet et Ryanair insistant tous sur les couvertures.

Mais d’autres entreprises ont confirmé qu’elles ne rendraient pas les masques obligatoires, notamment Avanti West Coast, TransPennine Express et Southeastern.

Les grandes compagnies de bus et d’autocars, dont National Express et Megabus, ont également emboîté le pas et n’insisteront pas pour un masque.

Cependant, les supermarchés souhaitent que leurs clients continuent à porter des masques.

Sainsbury’s, Tesco, Asda, Lidl, Morrisons et Waitrose disent qu’ils encourageront les acheteurs et le personnel à se couvrir le visage.

Enfin, le personnel, les patients et les visiteurs de tous les établissements du NHS – y compris les hôpitaux et les cabinets de médecins généralistes – doivent continuer à garder leurs masques et à garder une distance sociale également.

« PINGDEMIC » s’attarde sur

Il y a beaucoup de colère à propos de la soi-disant « pingdémie » des contacts Covid.

Un demi-million de personnes en Angleterre ont été forcées de s’isoler au cours de la seule première semaine de juillet – au milieu des affirmations selon lesquelles les voisins se font dire de rester à la maison inutilement car ils sont « pincés » à travers les murs.

L’application de test et de traçage du NHS est blâmée, certains affirmant qu’elle est tout simplement trop sensible.

Le plan tel qu’il se présente actuellement est que les Britanniques à double piqûre n’auront pas à s’isoler pendant 10 jours après un contact avec une personne infectée à partir d’août.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré que ceux dont le test est positif devront toujours s’isoler pendant 10 jours, même s’ils sont piqués.

Et les contacts étroits seront toujours invités à passer un test PCR de référence pour « avoir la certitude » qu’ils ne sont pas infectés.

Mais actuellement, si vous êtes cinglé, vous devez rester à l’intérieur – même si vous donnez un test négatif.

Il a été révélé que 530 126 alertes ont été envoyées au cours de la semaine la plus récente, soit une augmentation de 46% par rapport à la semaine précédente.

Le nombre est plus de 10 fois supérieur à celui de la semaine précédant le 2 juin. Au cours de la dernière semaine d’avril, seuls 39 875 contacts étroits ont été identifiés.

Un travailleur sur cinq de l’hôtellerie et de la vente au détail s’auto-isole, tandis que les hôpitaux du NHS ont du mal à éliminer 25% de leur personnel.

Pendant ce temps, dans certaines régions, les résidents ont été avertis qu’il n’y avait pas assez de personnes pour obtenir leurs poubelles – les habitants du Merseyside ont dit qu’il n’y aurait pas de collecte avant août.

Le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrik, a déclaré à la radio LBC: « Nous sommes préoccupés par les absences dues aux pings, par exemple.

« C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons besoin d’une approche plus proportionnée. »

UBER INTERDIT LES CLIENTS SANS MASQUE

Uber n’acceptera pas de clients sans masque lundi, malgré le changement de règles.

Les patrons ont confirmé que les règles resteront bien qu’elles ne soient plus requises par la loi sur les transports ou dans les magasins lorsque le verrouillage sera levé.

Les conducteurs et les passagers ont dû porter un masque pendant la pandémie pour des raisons de sécurité.

Ash Kebriti, directeur général britannique de l’entreprise, a déclaré : « Il n’y a rien de plus important que la sécurité de nos chauffeurs et des passagers qui utilisent l’application Uber.

« Alors que les villes continuent de s’ouvrir, nous veillerons à ce que les couvre-visages ou les masques restent une exigence obligatoire, sauf exemption, lorsque vous voyagez avec Uber à travers le Royaume-Uni. »

Uber n’autorisera pas les passagers sans masque Crédit : SOPA Images/LightRocket via Gett

De nombreuses agences de voyages insisteront également sur un masque avant d’embarquer Crédit : Alamy

Pendant ce temps, il y a de la confusion sur les vacances en France alors que les Britanniques de retour sont invités à s’auto-isoler – même s’ils sont doublement piqués Crédit : AFP

Et la « pingdémie » ne va nulle part avant au moins août Crédit : Getty