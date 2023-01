Quatre gardiens du serment reconnus coupables du complot séditieux du 6 janvier

WASHINGTON (AP) – Quatre membres des Oath Keepers ont été reconnus coupables lundi de complot séditieux lors de l’attaque du Capitole du 6 janvier 2021 lors du deuxième grand procès d’extrémistes d’extrême droite accusés d’avoir comploté pour maintenir de force le président Donald Trump au pouvoir.

Le verdict contre Joseph Hackett de Sarasota, Floride ; Roberto Minuta de Prosper, Texas; David Moerschel de Punta Gorda, Floride; et Edward Vallejo de Phoenix survient des semaines après qu’un autre jury a condamné le chef du groupe, Stewart Rhodes, dans l’attaque de la foule qui a interrompu la certification de la victoire électorale du président Joe Biden.

C’est une autre victoire majeure pour le ministère de la Justice, qui tente également d’obtenir des condamnations pour sédition contre l’ancien chef des Proud Boys et quatre associés. Le procès contre Enrique Tarrio et ses lieutenants s’est ouvert au début du mois à Washington et devrait durer plusieurs semaines.

Le jury de Washington a délibéré pendant environ 12 heures sur trois jours avant de rendre son verdict de culpabilité sur l’accusation rarement utilisée, qui est passible de 20 ans de prison. Les quatre ont également été reconnus coupables de deux autres accusations de complot ainsi que d’entrave à une procédure officielle : la certification par le Congrès des élections de 2020. Minuta, Hackett et Moerschel ont été acquittés des charges moins graves.

Le juge n’a pas immédiatement fixé de date de condamnation. Le juge a rejeté la demande des procureurs d’enfermer les hommes en attendant leur condamnation, estimant qu’ils ne risquaient pas de fuir. Ils ont reçu l’ordre de rester en détention à domicile sous surveillance électronique.

Il s’agit de l’une des affaires les plus graves portées jusqu’à présent dans la vaste enquête du 6 janvier, qui continue de s’aggraver deux ans après l’émeute. Le ministère de la Justice a inculpé près de 1 000 personnes dans l’émeute et le décompte augmente de semaine en semaine.

Les procureurs ont déclaré aux jurés que le chef des Oath Keepers, Stewart Rhodes, et sa bande d’extrémistes avaient commencé peu après les élections de 2020 à préparer une rébellion armée pour maintenir Trump au pouvoir. Des messages montrent Rhodes et les Oath Keepers discutant de la perspective d’une guerre civile “sanglante” et de la nécessité de garder Biden hors de la Maison Blanche.

“Notre démocratie était attaquée, mais pour les accusés, c’était tout ce pour quoi ils s’étaient entraînés et un moment à célébrer”, a déclaré le procureur Louis Manzo aux jurés dans sa plaidoirie finale.

Les procureurs ont allégué que les Oath Keepers avaient amassé des armes et les avaient cachées dans un hôtel de Virginie pour des équipes dites de «force de réaction rapide» qui pourraient rapidement transporter des armes à Washington pour soutenir leur complot si elles étaient nécessaires. Les armes n’ont jamais été utilisées.

Le chef de la section de Rhodes et de Floride, Kelly Meggs, a été reconnu coupable de complot séditieux lors du précédent procès qui s’est terminé en novembre. Ils ont été les premières personnes depuis des décennies à être reconnues coupables lors du procès de l’accusation de l’époque de la guerre civile. Trois autres gardiens du serment ont été innocentés de l’accusation dans cette affaire, mais ont été reconnus coupables d’autres crimes graves. Ils attendent tous leur jugement.

Les avocats de la défense ont cherché à minimiser les messages violents comme de simples fanfaronnades et ont déclaré que les gardiens du serment étaient venus à Washington pour assurer la sécurité lors d’événements avant l’émeute. Ils ont saisi le manque de preuves des procureurs que les Gardiens du serment avaient un plan explicite pour prendre d’assaut le Capitole avant le 6 janvier et ont dit aux jurés que les extrémistes qui avaient attaqué le Capitole avaient agi spontanément comme des milliers d’autres émeutiers.

“Ils ont laissé de côté des preuves et ils ont choisi et choisi ce qu’ils voulaient”, a déclaré William Lee Shipley, avocat de Minuta.

Les procureurs ont fait valoir que bien qu’il n’y ait pas de preuves énonçant spécifiquement un plan pour attaquer le Capitole, les gardiens du serment ont vu l’émeute comme un moyen d’arriver à leurs fins et sont passés à l’action à une occasion apparente d’aider à maintenir Trump au pouvoir.

Hackett, Moerschel et d’autres gardiens du serment se sont approchés du Capitole dans une formation de pile de style militaire avant d’entrer dans le bâtiment, selon les procureurs. Minuta et son groupe d’une deuxième pile de gardiens du serment se sont affrontés avec la police après avoir répondu à l’appel de Rhodes à se précipiter vers le Capitole, selon des documents judiciaires.

Les procureurs ont déclaré que Vallejo, un vétéran de l’armée américaine et allié de Rhodes, était venu de l’Arizona pour se préparer avec la “QRF” – la force de réaction rapide – à l’hôtel à l’extérieur de Washington. Les jurés ont entendu un enregistrement audio de Vallejo parler d’une “déclaration de guérilla” le matin du 6 janvier.

Trois autres Oath Keepers ont plaidé coupables de complot séditieux et ont accepté de coopérer avec les procureurs dans l’espoir d’obtenir une peine plus légère. Ils font partie des quelque 500 personnes qui ont plaidé coupables à des accusations liées aux émeutes.

____

Richer a rapporté de Boston.

Michael Kunzelman et Alanna Durkin Richer, Associated Press