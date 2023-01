Quatre gardiens du serment reconnus coupables de complot séditieux

Quatre membres de la milice antigouvernementale Oath Keepers ont été reconnus coupables lundi de complot séditieux lié à l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole américain par des partisans de Donald Trump, à l’issue du deuxième grand procès accusant des extrémistes d’extrême droite d’avoir comploté pour garder de force l’ancien président américain au pouvoir.

Le verdict contre Joseph Hackett de Sarasota, Floride, Roberto Minuta de Prosper, Texas, David Moerschel de Punta Gorda, Floride, et Edward Vallejo de Phoenix, Arizona, est intervenu quelques semaines après qu’un autre jury a condamné le chef du groupe, Stewart Rhodes, en l’attaque de la foule qui a retardé la certification de la victoire du démocrate Joe Biden à l’élection présidentielle de 2020 sur le républicain Trump.

Les condamnations ont été une autre victoire majeure pour le ministère de la Justice, qui tente également d’obtenir des verdicts de sédition contre l’ancien chef du groupe nationaliste d’extrême droite, violent et entièrement masculin, les Proud Boys, et quatre associés. Le procès contre Enrique Tarrio et ses lieutenants s’est ouvert plus tôt ce mois-ci à Washington DC et devrait durer plusieurs semaines.

Ce sont quelques-uns des cas les plus graves signalés jusqu’à présent dans l’enquête approfondie sur l’attaque du Capitole, qui continue de croître deux ans après l’émeute. Le département de la justice a porté près de 1 000 affaires et le décompte augmente de semaine en semaine.

Les avocats de la défense ont cherché à minimiser les messages violents comme de simples fanfaronnades et ont déclaré que les gardiens du serment étaient venus à Washington pour assurer la sécurité lors d’événements avant l’émeute.

Ils ont saisi le manque de preuves des procureurs que les Gardiens du serment avaient un plan explicite pour prendre d’assaut le Capitole avant le 6 janvier et ont dit aux jurés que les extrémistes qui avaient attaqué le Capitole avaient agi spontanément comme des milliers d’autres émeutiers.

Rhodes a fondé les Oath Keepers, dont les membres comprennent des militaires actuels et retraités, des agents des forces de l’ordre et des premiers intervenants, en 2009.

Des membres se sont présentés, souvent lourdement armés, lors de manifestations et d’événements politiques, notamment des manifestations à la suite du meurtre de George Floyd en mai 2020 par un policier blanc à Minneapolis.