Quatre garderies de Calgary liées à une épidémie d’E. coli autorisées à rouvrir à leur discrétion lundi, selon l’AHS

Les ordres de fermeture de quatre garderies de Calgary qui ont reçu de la nourriture de la cuisine centrale où une éclosion d’E.coli s’est produite seront levés lundi.

Dimanche après-midi, les services de santé de l’Alberta (AHS) ont confirmé que Fueling Brains Bridgeland, Little Oak Early Education, Almond Branch et Braineer Academy seront autorisés à rouvrir à leur discrétion lundi, à condition qu’aucun membre du personnel ou participant de ces sites ne soit autorisé à rouvrir. test positif pour E.coli avant cette date.

Aucun des quatre établissements n’a été associé à des cas positifs à E.coli, a indiqué l’agence sanitaire. Dans un communiqué précédent, AHS a déclaré que les ordres de fermeture étaient une mesure de précaution.

CBC News a contacté les quatre établissements depuis la mise à jour d’AHS.

Little Oak Early Education et Braineer Academy ont confirmé leur intention de rouvrir demain. Almond Branch et Fueling Brains Bridgeland n’ont pas encore répondu.

« Le personnel et les enfants de ces quatre établissements n’ont pas besoin de tests de selles pour revenir s’ils n’ont présenté aucun symptôme gastro-intestinal et s’ils n’ont pas reçu d’indication contraire de la part de l’AHS », a indiqué l’agence de santé.

« Les inspecteurs de la santé publique ont évalué l’état de préparation de ces quatre établissements à rouvrir et se sont assurés qu’ils avaient pris les mesures appropriées telles que le nettoyage et la désinfection. »

La cuisine centrale qui assure les services alimentaires de ces garderies est toujours fermée.

Des chiffres toujours en hausse

Dimanche matin, l’AHS a confirmé que 20 patients, tous des enfants, souffraient d’une maladie grave ou du syndrome hémolytique et urémique (SHU), soit une augmentation d’un par rapport à la veille.

Le nombre de cas confirmés en laboratoire est également passé à 190. Il y a eu 164 cas samedi.

Vingt-sept patients sont actuellement soignés à l’hôpital et sept sont sortis de l’hôpital depuis le début de l’épidémie.

D’autres installations peuvent ouvrir mardi

Dans sa mise à jour, AHS a déclaré que les sept garderies restantes, où certains enfants ont été infectés en lien avec l’épidémie, verront leur ordre de fermeture levé mardi.

Ils comprennent:

Alimenter les cerveaux Braeside

Alimenter les cerveaux West 85e

Alimenter les cerveaux New Brighton

Centenaire de Alimenter les cerveaux

Alimenter les cerveaux McKnight

Espace Kidz

Académie Vik à Okotoks

AHS a déclaré que les enfants qui auront cinq ans ou plus d’ici le 31 décembre 2023 et le personnel de ces sept établissements qui n’ont présenté aucun symptôme gastro-intestinal doivent avoir un test négatif pour E. coli avant de pouvoir fréquenter une garderie.