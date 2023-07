Quatre garçons sont morts dans un lac gelé après avoir nourri des canards alors qu’une enquête révèle comment ils ont essayé de se sauver

QUATRE garçons décédés après être tombés dans un lac gelé étaient allés nourrir les canards et écrémer des pierres, selon une enquête entendue aujourd’hui.

Fin Butler, huit ans, son frère Sam, six ans, et leur cousin de 11 ans, Tom Stewart, ont été tués dans la tragédie de décembre.

Les frères Fin et Sam ont été tués dans la tragédie de décembre Crédit : PA

Leur cousin Tom Stewart est également décédé Crédit : PA

Jack Johnson est mort héroïquement en essayant de sauver les garçons Crédit : Entreprise

Jack Johnson, 10 ans, qui ne connaissait pas les autres, est également mort dans le horreur au lac Babbs Mill à Solihull, West Midlands.

La coroner Louise Hunt a jugé aujourd’hui leur mort comme un accident à la suite d’une enquête au tribunal du coroner de Birmingham.

L’audience a été informée que les garçons étaient allés au lac pour nourrir les canards et écrémer des pierres lorsque la tragédie s’est déroulée.

Fin a été le premier garçon à tomber à travers le congelé lac – obligeant Tom à se diriger vers l’endroit où il a été vu pour la dernière fois pour l’aider.

Tom est également tombé à travers la glace, suivi de Jack puis de Sam, alors que les jeunes essayaient frénétiquement de sauver Fin.

Ils ont été entendus crier à l’aide avant de glisser sous la surface, selon l’enquête.

Une tentative de sauvetage héroïque a été lancée après des passants horrifiés dont un enfant appelé 999.

L’inspecteur-détective James Edmonds a déclaré aux agents d’audience qui sont arrivés sur les lieux puis sont entrés dans l’eau contre l’avis médical.

Une chaîne humaine s’est formée lorsque les officiers ont utilisé leurs mains dans une tentative désespérée de percer la glace.

Les garçons ont finalement été retrouvés à dix minutes d’intervalle après avoir plongé dans l’eau.

Jack, Tom et Sam ont été découverts à 14h56, tandis que Fin a été localisé à 15h05 – 31 minutes après être entré dans l’eau pour la première fois.

DI Edmonds a déclaré: « Deux groupes s’étaient croisés. Ils sont sortis sur la glace pour jouer comme le feraient des enfants.

« Pour des raisons inconnues, la glace s’est détachée. Elle s’est fragmentée et les garçons sont tombés à travers la glace et dans l’eau glacée.

« Les impacts de la température de l’eau auraient contribué de manière significative à l’incapacité des garçons à rester à flot. Lorsqu’ils ont été retrouvés, ils se sont retrouvés vers le fond du lac. »

Les garçons ont été emmenés au bord de l’eau où les ambulanciers ont commencé la RCR avant d’être emmenés dans deux hôpitaux distincts.

Alex Chapman, du service d’incendie des West Midlands, a déclaré que la température de l’eau du lac aurait provoqué un état de choc chez les garçons.

Il a dit que « rien de plus » n’aurait pu être fait pour sauver les jeunes.

Fin et Thomas sont décédés tragiquement peu de temps après leur arrivée à l’hôpital.

Jack, qui ne connaissait pas les trois autres garçons, est décédé quelques heures plus tard tandis que Sam a perdu son combat pour la vie trois jours plus tard.

Le docteur Sarah Joy-Denniston, consultante en pédiatrie à l’hôpital Heartlands où Jack et Tom ont été emmenés, a déclaré que les tentatives de RCR se sont poursuivies pendant trois heures.

Cela était dû aux médecins qui tentaient d’augmenter la température des deux garçons. La cause du décès de Jack et de Tom a été donnée comme étant la noyade.

Matthew Hardy, consultant en pédiatrie au Birmingham Children’s Hospital, a déclaré que Fin était décédé des suites d’une hémorragie et d’une défaillance multiviscérale causée par la noyade.

Sam a ensuite été déclaré mort cérébral, sa cause de décès étant une lésion cérébrale résultant d’une noyade.

Dans les hommages lus à l’enquête aujourd’hui, Jack a été décrit comme « aimant et attentionné ».

La famille a ajouté: « Jack a une âme incroyable. Il a fait tout ce qu’il pouvait pour faire sourire tout le monde autour de lui et ils l’ont toujours fait. Même les mauvais jours, il vous a fait sourire. »

La famille de Tom a déclaré qu’il était un « garçon gentil » qui « adorait sortir sur son vélo et rencontrer ses amis et se faire de nouveaux amis au parc ».

Ils ont ajouté: « Il aimait aussi être avec sa famille. Tom restera toujours dans les mémoires et aimé par tous ceux qui l’ont connu. »

Les proches de Finn ont raconté à quel point le jeune était populaire à l’école car il donnait toujours des cartes Pokémon aux enfants qui n’en avaient pas.

La déclaration a poursuivi: « Il adorait le plein air quel que soit le temps. Il aimait la plage, les bois, les parcs, partout à l’extérieur. Il excellait à l’école et adorait résoudre des problèmes avec les mathématiques et lire des livres.

« Il était une âme généreuse et s’en passait pour que les autres ne le fassent pas. Lui et [brother] Sam étaient inséparables.

Rendant hommage à son frère amoureux des chiens Sam, ils ont dit qu’ils adoraient être avec ses amis et passer du temps avec son frère.

La déclaration disait: « Sam était l’enfant de six ans le plus indépendant que vous ayez jamais rencontré. Il essayait et essayait quelle que soit la tâche qui l’attendait et ne cédait pas.

« Ses deux choses préférées étaient de loin l’Ironman et les camions de pompiers. Notre propre Sam le Pompier. »

La tragédie s’est déroulée à Babbs Mill Lake Crédit : PA