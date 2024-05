Quatre fruits qui « soutiennent les efforts visant à réduire la graisse du ventre » grâce à leur faible indice glycémique

Les fruits sont l’un des piliers d’une alimentation saine, mais ils peuvent également entraver les efforts de perte de poids en provoquant des pics indisciplinés de glycémie.

Pour maintenir un poids santé, les experts recommandent les fruits avec un indice glycémique plus faible que les fruits tropicaux comme les mangues.

« Les baies, les pommes, les poires et les agrumes sont de bonnes options car ils ont un indice glycémique relativement faible par rapport aux fruits tropicaux comme les bananes et les mangues.

« L’avoine, l’orge, les légumineuses et les fruits comme les pommes et les oranges sont d’excellents choix qui peuvent aider à gérer le poids et à réduire la graisse abdominale. »

Les fruits sont un élément essentiel d’une alimentation saine

Alors que les pommes, les baies, les poires et les agrumes aident à brûler les graisses, d’autres aliments peuvent lutter contre des problèmes comme les ballonnements.

La nutritionniste Guna Bilande, de Weight Loss Riga, a affirmé que l’ananas, le gingembre et le concombre ont une capacité remarquable à aplatir la zone du ventre.

Riche en vitamines C et B6, ainsi qu’en manganèse et en fibres alimentaires, l’ananas facilite non seulement la digestion mais renforce également l’immunité et favorise le bien-être général.

« Les concombres hydratent et contiennent des enzymes qui favorisent la digestion », a expliqué l’expert.