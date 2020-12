Les voyageurs ferroviaires sont susceptibles de bafouer la fenêtre de bulle de cinq jours à Noël au milieu des craintes de surpeuplement, révèle l’analyse.

Les voyages en train pendant la période des fêtes culmineront à 11 heures le 23 décembre, le jour où les règles relatives aux coronavirus seront assouplies, mais des milliers de personnes prévoient de voyager avant ou de rentrer chez elles par la suite.

Certaines des plus grandes stations du Royaume-Uni verront jusqu’à quatre fois la demande dans la semaine avant que l’assouplissement des règles n’entre en vigueur.

Ils seront trois fois plus occupés dans les jours suivant le retour du système à plusieurs niveaux, selon les données de Zipabout, une société de technologie qui conseille le gouvernement sur la surpopulation.

L’analyse, qui utilise des données de prévision plutôt que des voyages historiques, montre que Londres Euston sera le plus achalandé pendant la période des fêtes.

La demande augmentera de neuf fois les niveaux normaux de la veille de Noël, selon l’analyse du Daily Telegraph.

Entre 11 h et 13 h, le 23 décembre est la période la plus populaire pour voyager avec des itinéraires à destination et en provenance du nord-est le plus fréquenté.

Elle intervient au milieu des avertissements des opérateurs ferroviaires et du secrétaire aux transports selon lesquels les passagers doivent planifier à l’avance car les mesures de distanciation sociale entraîneront une réduction de la capacité.

Six des 10 gares les plus fréquentées seront à Londres, tandis qu’Édimbourg, Manchester, Leeds et Brighton seront également particulièrement fréquentées, selon l’analyse.

La recherche montre également que les gens prévoient de voyager en dehors de la fenêtre de la bulle de Noël, les quatre jours précédant Noël étant cinq fois plus occupés que d’habitude.

Le 18 décembre, la demande augmentera de 3,6 fois, tandis que le 21 décembre, elle devrait être quatre fois plus occupée. Le 22 décembre sera 3,8 fois.

De même, cela montre que la plupart des gens n’ont pas l’intention de rentrer chez eux le dimanche 27 décembre lorsque les règles bouillonnantes prendront fin, mais dans les jours suivants.

Les directives du gouvernement stipulent: «Vous ne devriez pas voyager pour voir votre bulle avant le 23 décembre, ni revenir après le 27 décembre, sauf dans des circonstances exceptionnelles».

Zipabout est la première entreprise à prévoir la demande en analysant les interactions des passagers avec les planificateurs de voyages en ligne et les tableaux de départ.

Crispin Humm, directeur du développement commercial chez Zipabout, a déclaré que savoir quels trains sont les plus populaires permettrait aux passagers de « planifier à l’avance et d’éviter les services très fréquentés ».

La demande peut changer à mesure que les gens modifient leurs plans à l’approche de Noël.

Le gouvernement doit également annoncer des plans visant à réduire la surpopulation, qui comprendra l’augmentation des services et des voitures.

Trois ménages seront autorisés à former des « bulles de Noël » pendant la période des fêtes après que les politiciens du Royaume-Uni aient accepté d’alléger les bordures.

Les mesures assouplies seront en place du mercredi 23 décembre au dimanche 27 décembre et permettront aux familles d’Angleterre, du Pays de Galles, d’Écosse et d’Irlande du Nord de se rencontrer.

Mais coup dur pour l’industrie hôtelière, les bulles de Noël ne pourront se retrouver que dans les maisons privées, les lieux de culte et dans les espaces publics extérieurs.

Cependant, la réglementation semble suggérer que les membres de la famille pourront rester plus longtemps après le 27 décembre si leur train est retardé ou si leur voiture tombe en panne.

L’échappatoire s’applique à tous les membres de trois ménages même si une seule personne est retardée.