Quatre flics témoigneront lors de la première audience du comité du 6 janvier

La représentante des États-Unis, Liz Cheney (R-WY), avec le président Bennie Thompson (D-MS) et des membres du comité spécial chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis, s’adressent aux journalistes après avoir rencontré la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-CA) au Capitole à Washington, États-Unis, le 1er juillet 2021.

L’audience à Capitol Hill devrait commencer à 9 h 30 HE avec les déclarations d’ouverture du président de la sécurité intérieure, Bennie Thompson, D-Miss., et de la représentante Liz Cheney, R-Wyo., a rapporté NBC News.

En savoir plus sur la couverture politique de CNBC :

Cheney, qui a été évincée de la direction du GOP après avoir refusé d’arrêter de critiquer Trump pour avoir prétendu à tort que les élections de 2020 avaient été truquées contre lui, est l’un des deux républicains nommés jusqu’à présent au comité restreint.

L’autre, le représentant Adam Kinzinger de l’Illinois, a accepté le rôle au cours du week-end – et a rapidement été critiqué par ses collègues républicains, dont un nombre croissant le voudraient et Cheney soit puni pour leur participation au panel dirigé par les démocrates.

Le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, R-Calif., à la Maison Blanche lundi, a qualifié Cheney et Kinzinger de « républicains Pelosi ».

Le panel a été réuni après que les républicains du Sénat ont déposé un projet de loi pour former un bipartite, « « Commission à la manière du 11 septembre » pour étudier l’invasion du Capitole. Avant même que le comité de la Chambre ne commence ses travaux, les républicains l’ont dénigré comme un véhicule partisan destiné à salir Trump et le GOP et à détourner l’attention de l’administration Biden.

Ces plaintes ne se sont intensifiées que la semaine dernière, lorsque la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., a rejeté deux choix républicains pour le panel.

Les représentants du GOP, Jim Jordan de l’Ohio et Jim Banks de l’Indiana « ont fait des déclarations et pris des mesures qui les rendaient ridicules de les mettre dans un tel comité pour chercher la vérité », a déclaré Pelosi.

McCarthy, qui avait soumis Jordan et Banks pour le panel avec trois autres, a répondu en retirant les cinq noms de l’examen. Il a juré que son parti mènerait sa propre enquête, sans fournir de détails.

Cheney a ensuite accusé McCarthy de travailler pour « empêcher le peuple américain de comprendre ce qui s’est passé » le 6 janvier « à chaque occasion ».

Pelosi, qui a déclaré qu’elle aurait nommé les trois autres choix de McCarthy, a nommé dimanche Kinzinger, un autre critique de Trump, au comité restreint.

« J’ai juré de respecter et de défendre la Constitution – et bien que ce ne soit pas la position dans laquelle je m’attendais à être ou à rechercher, lorsque le devoir m’appelle, je répondrai toujours », a déclaré Kinzinger dans un communiqué.

Kinzinger et Cheney avaient voté à la Chambre pour destituer Trump pour incitation à la tentative d’insurrection. Trump a été acquitté au Sénat politiquement divisé, où un vote des deux tiers est requis pour la condamnation.

Dans les jours qui ont suivi l’invasion du Capitole, McCarthy a déclaré Trump « porte la responsabilité » pour l’attaque, mais plus tard reculé de cette remarque.

La résolution qui a établi le comité restreint a donné à Pelosi le pouvoir de nommer 13 membres. Le président de la commission du renseignement de la Chambre, Adam Schiff, D-Calif., a déclaré lundi matin sur MSNBC que la liste actuelle était capable de remplir sa mission, mais a également déclaré qu’il était « ouvert à l’ajout d’autres ».

« Nous partageons tous la même mission », a déclaré Schiff. « Nous voulons faire ressortir les faits, nous voulons savoir ce qui a conduit à cette attaque meurtrière, nous voulons savoir ce que nous devons faire pour protéger le pays à l’avenir. »

Les témoins de l’audience de mardi – l’officier Harry Dunn et le Sgt. Aquilino Gonell de la police du Capitole des États-Unis et les officiers du département de la police métropolitaine Michael Fanone et Daniel Hodges – ont déjà parlé de leurs expériences lors de l’invasion.

Fanone a décrit avoir été « torturée » par la foule violente. « J’ai été, vous savez, frappé avec un taser à plusieurs reprises à la base de mon crâne », a déclaré Fanone. CBS Nouvelles le mois dernier.

Dunn en février a dit Actualités ABC qu’il avait été traité d’insulte raciale des dizaines de fois le 6 janvier.

Plus de 500 personnes ont été arrêtées dans le cadre de la tentative d’insurrection, dont au moins 100 qui ont été accusées d’avoir agressé un agent fédéral chargé de l’application des lois.