Quatre films sur l’été à diffuser maintenant

Lectures de plage, maïs grillé, base-ball : ce sont les indulgences de l’été. Les films aussi, surtout quand il fait chaud dehors et que le remède le plus cool est de rester à la maison avec un film et un pichet de limonade froide.

Quiz pop, hot shot : pourquoi “Speed” est-il un spectacle estival fantastique et déchirant ? Peut-être que cela a à voir avec un maniaque Dennis Hopper jouant Howard Payne, un policier à la retraite aigri qui pose des bombes autour de Los Angeles afin qu’il puisse récolter une récompense bien supérieure à la montre en or fragile qu’il a reçue du département à sa retraite ? Ou peut-être est-ce la joie loufoque et meurtrière qu’il affiche lorsqu’il manipule le jeune et intelligent officier du SWAT Jack Traven (Keanu Reeves) dans un bus prêt à exploser si le véhicule s’arrête, ralentit en dessous de 50 miles par heure, ou si Jack essaie de évacuer l’un des otages ?

De cette manière, “Speed” du réalisateur Jan de Bont est emblématique d’autres grands thrillers d’action à succès des années 1990, tels que la série “Die Hard” ou “The Rock”, dans lesquels des explosions majeures et de grandes poursuites sont déclenchées par des ennemis terroristes. Ce qui sépare le film des autres du même acabit, cependant, est la romance dynamique et juvénile partagée par Reeves en tant que Jack et Sandra Bullock en tant que chat sauvage sans prétention et la conductrice accidentelle du bus, Annie Porter. La passion de Jack et Annie grandit à chaque virage en épingle à cheveux, assemblé de manière tonique par l’éditeur John Wright, et à chaque gros plan intime de Jack guidant Annie à travers les multiples tentatives de Payne de détruire le bus.

La scène emblématique du film, dans laquelle Jack et Annie s’échappent du véhicule, enlacés dans les bras l’un de l’autre alors qu’ils glissent sur un plancher sur le tarmac d’un aéroport, est l’étoffe évanouie dont sont faits les films d’action.

— Robert Daniel