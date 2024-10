Quatre fermes « exemplaires » en lice pour une désignation patrimoniale à Bradford

Des styles géorgien au style néo-gothique, l’ancien canton de West Gwillimbury a de nombreuses racines architecturales à reconnaître.

Quatre autres fermes historiques de Bradford sont en passe d’être reconnues comme ayant le statut de patrimoine.

Sur la base des recommandations du comité du patrimoine, le conseil a approuvé la désignation des propriétés en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, lors de sa réunion ordinaire du 15 octobre.

Le comité a fait ces recommandations lors de sa réunion du 26 septembre sur la base des rapports de Thomas Dysart, planificateur principal de la ville, qui a terminé les évaluations des propriétés – dont il a trouvé qu’elles avaient toutes une valeur à la fois architecturale et historique de la part des premiers colons qui ont construit. eux.

Le conseil a approuvé le procès-verbal et les recommandations du comité du patrimoine sans discussion, mais lorsqu’il a fallu adopter un règlement pour la propriété Earl Rowe, le quartier 2 Coun. Jonathan Scott, qui siège également au comité du patrimoine, a souligné que davantage de désignations patrimoniales ont été approuvées au cours de ce mandat que lors de tout autre mandat du conseil, et qu’il y en a encore d’autres à venir.

Heureusement, le délai a été prolongé de deux ans pour permettre au personnel et au comité d’examiner une longue liste de propriétés potentielles.

La date limite pour que les municipalités émettent un avis d’intention de désigner des propriétés a été prolongée du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2027 dans le cadre du projet de loi provincial 200, la Loi sur la protection des propriétaires, qui a reçu la sanction royale le 6 juin.

Maison Hughes

La maison Hughes est vue au 1641 County Road 27 sur une photo incluse dans un rapport d’évaluation du patrimoine culturel de Thomas Dysart. | Photo fournie



La maison Hughes est une ferme géorgienne de deux étages construite vers 1845, située au 1641, route de comté 27 sur une propriété de 30,47 hectares (75 acres) du côté ouest de la route de comté 27, au nord de l’autoroute 9, selon le rapport de Dysart.

La propriété a été inscrite au registre du patrimoine municipal de la ville en 2015 et est entourée de plusieurs autres propriétés classées à proximité.

En termes de valeur architecturale, Dysart note que la maison est « un modèle exemplaire de l’architecture géorgienne ».

Il présente une façade symétrique à trois travées avec des maçonneries dichromatiques aux coins et partout, des toits à pignon, et bien qu’il ne dispose désormais que d’une seule cheminée centrale, des photos de la maison d’origine montrent la possibilité de cheminées aux deux extrémités.

Bien que la maison soit un bloc central, un ajout et un garage plus moderne ont été ajoutés depuis 1978 environ, ou avant.

En termes de valeur historique, Dysart explique que la maison Hughes est liée à la famille Hughes, qui étaient des premiers colons, quakers et agriculteurs actifs qui ont contribué à la croissance et au développement de la ville ainsi qu’au développement du hameau de Dunkerron.

Maison West-Howard

La maison West-Howard est vue au 4029, ligne 6 sur une photo incluse dans le rapport d’évaluation du patrimoine culturel de Thomas Dysart. | Photo fournie



La maison West-Howard est une ferme vernaculaire ontarienne de 1,5 étage construite vers 1845, située au 4029, ligne 6 sur une propriété de 1,2 hectare (2,96 acres) à l’est de la route de comté 27, selon le rapport de Dysart.

Il note que la maison est « un excellent exemple du 19ème Conception de ferme centenaire », avec une façade à cinq travées, un toit à pignon et un fumoir en pierre dans la cour arrière.

La propriété a été inscrite au registre du patrimoine municipal de la ville en 2015 et est entourée de plusieurs autres propriétés classées à proximité.

La maison est liée aux familles Howard et West, qui étaient toutes deux des premiers colons et des agriculteurs actifs qui ont contribué à la croissance et au développement de la communauté de Bradford/West Gwillimbury.

Maison Armson-Wood

La maison Armson-Wood est vue au 3778 County Road 88 sur une photo incluse dans le rapport d’évaluation du patrimoine culturel de Thomas Dysart. Photo fournie



La maison Armson-Wood est une ferme géorgienne de deux étages construite vers 1845, située au 3778 County Road 88 sur une propriété de 40,3 hectares (99 acres) à l’ouest de l’autoroute 400, selon le rapport de Dysart.

Il note que la maison « est un modèle exemplaire de l’architecture géorgienne », avec une façade symétrique de cinq sur cinq, un toit à pignon et qu’elle est également l’une des rares maisons construites en blocs de boue dans le comté de West Gwillimbury/Simcoe.

La propriété a été inscrite au registre du patrimoine municipal de la ville en 2015 et est entourée de plusieurs autres propriétés classées à proximité.

La maison est liée aux familles Armson et Woods, qui étaient toutes deux des premiers colons et des agriculteurs actifs qui ont contribué à la croissance et au développement de la communauté de Bradford/West Gwillimbury.

William Armson, le premier propriétaire de la propriété, est devenu le plus ancien gardien du comté de Simcoe, selon le rapport.

Maison Goodfellow/Williams

La maison Goodfellow/Williams est vue au 3423 County Road 88 sur une photo incluse dans le rapport d’évaluation du patrimoine culturel de Thomas Dysart. | Photo fournie



La maison Goodfellow/Williams est une ferme en briques de style néogothique/néoclassique de 1,5 étage construite vers 1865, située au 3423, route de comté 88 sur une propriété de 63 hectares (155 acres) du côté sud de la route de comté 88, à l’ouest de l’autoroute 400. , selon le rapport de Dysart.

La propriété a été inscrite au registre du patrimoine municipal de la ville en 2015 et est entourée de plusieurs autres propriétés classées à proximité.

La maison comprend un toit à pignon raide avec un pignon central à fronton de temple, des planches de bord décoratives sous le toit, une volumétrie symétrique, de la brique rouge, des cheminées intérieures des deux côtés de la maison et une véranda en bois avec balcon au-dessus, un toit traditionnel à six étages. six fenêtres et la maison repose sur une fondation en pierre des champs et en moellons.

La maison est liée aux familles Goodfellow et Williams, qui étaient toutes deux des premiers colons et des agriculteurs actifs qui ont contribué à la croissance et au développement de la communauté de Bradford/West Gwillimbury.

Propriété d’Earl Rowe

La maison Earl Rowe est vue au 4306 ligne 10 à Newton Robinson le 11 octobre 2024. | Michael Owen/BradfordAujourd’hui



Également sur la base des conseils de Dysart et en réponse à une demande du bureau d’enregistrement immobilier, le comité a recommandé et le conseil a approuvé une mise à jour administrative du règlement sur la désignation patrimoniale afin d’assurer une description juridique appropriée de la propriété Earl Rowe au 4304-4306, ligne 10.

Le Conseil avait précédemment approuvé la désignation de la propriété en vertu de la loi sur le patrimoine le 1er février 2022 – un processus qui a pris plusieurs années.

William Earl Rowe était le 20e de l’Ontarioème lieutenant-gouverneur et un contributeur majeur à Newton Robinson et au canton de West Gwillimbury.

Rowe a vécu dans la ferme, un exemple d’architecture néo-gothique, de 1917 à 1984.

— Avec des fichiers de Jenni Dunning et Patrick Bales