Quatre femmes sélectionnées pour vivre et travailler dans une partie reculée de l’Antarctique avec une colonie de pingouins | Nouvelles du Royaume-Uni

Quatre femmes doivent abandonner le confort de leur foyer pour vivre et travailler dans une région reculée de l’Antarctique.

Clare Ballantyne, Mairi Hilton, Natalie Corbett et Lucy Bruzzone forment l’équipe choisie pour assumer la responsabilité de la gestion du site historique de Port Lockroy, sur l’île Goudier.

Ils faisaient partie des 6 000 personnes qui ont exprimé leur intérêt pour les rôles – y compris la gestion du bureau de poste le plus éloigné du monde et le comptage des pingouins de l’île – qui ont été annoncés par l’association caritative UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT).

L’équipe parcourra 9 000 milles pour rouvrir la baie pour la première fois depuis la pandémie, en prenant soin du site phare de l’organisme de bienfaisance – qui abrite également le musée le plus éloigné du monde.

Ils seront basés sur l’île – dans une région sans eau courante ni toilettes à chasse d’eau – pendant cinq mois, ce qui signifie qu’ils passeront Noël ensemble.

En plus de faire face à des températures inférieures à zéro et à une lumière du jour presque constante, les femmes partageront l’île avec une colonie de manchots papous, que Mme Hilton sera chargée de surveiller.

“Ce sera ma première fois en Antarctique et je suis très excité de poser les yeux sur le continent blanc. Je ne sais pas à quoi m’attendre quand nous y arriverons – quel froid fera-t-il, devrons-nous nous frayer un chemin à travers le neige à la poste ? » Mme Hilton, d’Écosse, a déclaré.

“Je suis un biologiste de la conservation, donc personnellement, j’ai hâte de voir les pingouins et d’autres animaux sauvages comme les oiseaux de mer et les baleines.”

Image:

Mairi Hilton et Lucy Bruzzone (ci-dessous)



La scientifique, Mme Bruzzone, dirigera la base, gérera l’équipe et coordonnera toutes les visites de navires sur l’île.

Elle a déjà passé trois mois dans l’archipel norvégien du Svalbard lors d’une expédition dans l’Arctique, et décrit sa nouvelle aventure comme un “rêve de toute une vie”.

La recrue de poste nouvellement nommée, Mme Ballantyne, qui vient de terminer une maîtrise en sciences de la terre à l’Université d’Oxford, traitera à la main environ 80 000 cartes qui sont envoyées chaque année depuis le site vers plus de 100 pays.

“J’ai hâte de me rendre sur l’île Goudier et de profiter de la cacophonie et de l’odeur piquante des pingouins, de la toile de fond des glaciers et des montagnes du Fief – et de pouvoir l’appeler chez moi pendant les prochains mois”, le 23 -an du Lincolnshire a dit.

Image:

Natalie Corbett et Clare Ballantyne (ci-dessous)



La jeune mariée Mme Corbett, qui travaille dans le commerce de détail depuis plus d’une décennie, sera en charge de la gestion de la boutique de cadeaux et laissera derrière elle son mari pour le voyage, qu’elle a qualifié de “lune de miel en solo”.

L’équipe sera rejointe par Vicky Inglis, qui les aidera à s’installer pendant les 10 premières semaines.

L’homme de 42 ans de l’Aberdeenshire qui a commencé à travailler pour l’UKAHT à plein temps cet été, a déclaré: “Port Lockroy occupe une place très spéciale dans mon cœur. Après avoir passé cinq mois là-bas avant la pandémie de COVID-19, je suis ravi de voyager avec la nouvelle équipe pour leur faire découvrir la magie de l’Antarctique.”