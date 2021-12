Quatre femmes ont violemment attaqué un flic en lui arrachant presque les cheveux et en la frappant après avoir bu du gin, du vin et des cocktails

QUATRE femmes ont battu un policier pour avoir fait son travail après avoir bu du gin, du vin et des cocktails dans le Cheshire.

L’agent Dowse a été appelé à une perturbation devant un bar Revolution à Wilmslow en juillet lorsqu’elle a été attaquée par les femmes ivres qui célébraient la fin des restrictions de Covid.

Njeri Swanston a été condamné à une amende de 300 £ et à 117 £ de frais Crédit : Cavendish

Bethany Bennett a reçu un couvre-feu de 10 semaines Crédit : Cavendish

Bethany Bennett, 24 ans, Courtney Hardy, 25 ans, Njeri Swanston, 24 ans, et Millie Curley, 21 ans, ont été arrêtées après avoir attrapé la policière par les cheveux et l’ont tirée au sol avant d’être frappées à plusieurs reprises sur la tête et le corps.

L’agent Dowse avait été appelé à un groupe d’hommes qui se battaient à 3 h 15, mais elle a été attaquée par trois des femmes ivres après leur avoir dit de rentrer chez elles, tandis que Swanston a giflé un deuxième policier.

La policière a eu des ecchymoses sur tout le corps, un gonflement du front, une ecchymose à l’œil gauche et elle a dit qu’elle se sentait étourdie et nauséeuse en raison du nombre de fois où elle avait été frappée alors qu’elle était au sol.

Au tribunal de première instance de Stockport, les femmes ont admis avoir agressé le policier, mais sont reparties avec un casier judiciaire et aucune peine de prison.

Swanston a été condamné à une amende de 300 £ et à 117 £ de frais et Curley à une amende de 200 £ avec 117 £ de frais.

Bennett a été condamné à un couvre-feu de 10 semaines et à payer à PC Dowse une indemnité de 150 £ plus 45 £ de frais, tandis que Hardy a été libéré sous condition pendant 18 mois et sommé de payer 107 £ de frais.

Le procureur Peter Conroy a déclaré: « PC Dowse décrit comment elle a senti que ses cheveux allaient être arrachés de son cuir chevelu et comment elle a souffert d’une intense sensation de brûlure.

« Elle a ensuite été frappée au visage et est tombée au sol. Elle a dit qu’elle était sur le sol et qu’elle a été frappée encore et encore et qu’elle a eu des ecchymoses.

« Bennett est la plus coupable car elle l’a délibérément attrapée par les cheveux et l’a tirée au sol, mais nous ne pouvons pas être sûrs si c’est Bennett qui a réellement frappé l’officier.

« Mlle Swanston a été vue en train d’essayer d’intervenir pour empêcher que des amis ne soient pris en charge par la police.

« On la voit crier et injurier envers les policiers. Un PC Wood a été touché à la jambe par sa main mais il n’a subi aucune blessure.

« Mlle Curley essayait également d’intervenir pour empêcher ses amis d’être traités. Elle était abusive envers PC Dowse, agissant de manière agressive et repoussant un officier.

« Mlle Hardy est la moins coupable et ne peut être vue qu’en train d’essayer d’intervenir. Elle fait obstruction mais pas dans la même mesure que les autres. »

En guise d’atténuation, Bennett a été décrite comme une giroflée et une mère célibataire, tandis que Hardy espère conserver son emploi d’infirmière.

Je n’ai jamais subi d’agression comme celle-ci auparavant et au début, je ne voulais pas retourner au travail après l’incident. PC radiesthésie

Neil Brettell a déclaré lors de leur condamnation: « Vous avez tous été décrits comme des membres intelligents et attentionnés de la société, mais cette nuit en question après avoir consommé de l’alcool, vous vous êtes transformé en une foule de gens.

« Au lieu de faire ce qu’on vous a demandé, c’est-à-dire de vous retirer et de permettre à la police de faire son travail pour garder le contrôle de la situation, vous êtes tous devenus une partie du problème. »

Dans un communiqué, PC Dowse a déclaré: « Je n’ai jamais eu d’agression comme celle-ci auparavant et au début, je ne voulais pas retourner au travail après l’incident.

PC Dowse a déclaré: « Les effets m’ont depuis laissé un sentiment de déprime et je suis émotionnellement brisé. La situation dans laquelle je me trouvais continue de me choquer alors que j’ai été physiquement attaqué.

« J’ai parlé à la santé au travail pour discuter de l’effet de l’incident et pour ma santé mentale. J’ai fait des rêves où je me retrouve dans la situation où je suis seul et seul en service.

Elle a également déclaré que l’expérience l’avait laissée en difficulté dans sa vie de tous les jours.

Elle a déclaré: « Je suis une nouvelle mère, mes priorités ont changé depuis mon retour au travail et je me sens tellement vulnérable dans mon rôle que je ne me sens pas capable d’accomplir complètement mes tâches.

« J’ai un jeune enfant et il a remarqué mes ecchymoses sur mes jambes. Mon enfant n’en comprend pas la nature.

« Je ne veux pas que mes enfants me voient être émotif. Ma qualité de vie au quotidien s’est considérablement détériorée. »

L’incident s’est produit dans un quartier aisé populaire parmi les footballeurs après que les femmes eurent bu du gin, du vin et des cocktails lors d’une soirée bien arrosée pour célébrer la fin du verrouillage.

Cou Crédit : Cavendish