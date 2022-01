Quatre femmes abattues dans un motel de Washington DC faisant au moins un mort alors que des victimes ont été retrouvées dans le couloir et les chambres

On ne sait pas ce qui a conduit à la fusillade et les enquêtes sont en cours.

Il y a plusieurs véhicules de police devant l’hôtel et certaines parties de Connecticut Avenue à DC ont été fermées.

Les détails sur le tireur présumé restent inconnus et des unités de la police K-9 sont sur les lieux à la recherche d’indices.

Les flics ont trouvé une femme blessée par balle dans le couloir de l’hôtel et une autre a été découverte morte dans une chambre d’hôtel, rapporte Fox5.

UNE femme est décédée et trois ont été blessées lors d’une fusillade dans un motel à Washington DC.

