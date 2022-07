Quatre faits sur la condition physique pour alimenter votre entraînement

Toute activité physique qui fait battre votre cœur un peu plus vite est utile. Si vous n’avez jamais suivi votre rythme cardiaque pendant l’exercice, cela vaut peut-être la peine d’essayer. Pour un exercice modéré, l’objectif recommandé est d’environ 50 à 70 % de la fréquence cardiaque maximale de votre corps. (Pour calculer votre fréquence cardiaque maximale, soustrayez votre âge de 220.) De nombreuses personnes atteindront cet objectif lors d’une marche rapide, a déclaré le Dr Lewis.

L’estimation de votre fréquence cardiaque maximale peut vous aider à déterminer à quel point vous devriez marcher, courir ou faire du vélo. Mais ce n’est pas parfait, car votre fréquence cardiaque naturelle pendant l’exercice peut être supérieure ou inférieure. De plus, les niveaux de forme physique et les fréquences cardiaques chez les personnes du même âge peuvent varier, et tous les exercices n’augmentent pas votre fréquence cardiaque de la même manière. Envisagez de parler à votre médecin avant d’établir vos objectifs.

“Le simple fait de bouger votre corps d’une manière ou d’une autre va être utile”, a déclaré le Dr Garber. “C’est un message vraiment important.”

Concentrez-vous sur la santé globale, pas sur la perte de poids.

De nombreuses personnes font de l’exercice en pensant perdre du poids, mais le simple fait d’augmenter l’activité physique n’est généralement pas efficace. Dans une revue de 2011 de 14 articles publiés, les scientifiques ont découvert que les personnes avec des corps plus gros qui faisaient de l’exercice aérobique pendant au moins deux heures par semaine perdaient en moyenne seulement 3,5 livres sur six mois. Et dans un petit essai clinique de 2018, les femmes qui ont suivi un entraînement en circuit à haute intensité trois fois par semaine n’ont pas vu de perte de poids significative après huit semaines. (Ils ont cependant gagné du muscle.)

L’exercice améliore votre santé globale et des études suggèrent qu’il a un effet plus important sur l’espérance de vie que le type de corps. Quelle que soit votre taille, l’exercice réduit votre risque de maladie cardiaque, de certains types de cancer, de dépression, de diabète de type 2, d’anxiété et d’insomnie, a déclaré Beth Lewis, physiologiste du sport et de l’exercice à l’Université du Minnesota.

Ce n’est pas grave si vous ne pouvez vous entraîner que le week-end.

J’ai toujours supposé que les sportifs les plus sains s’entraînaient presque tous les jours, mais les recherches suggèrent le contraire. Dans une étude publiée en juillet, les chercheurs ont suivi plus de 350 000 adultes américains en bonne santé pendant une moyenne de plus de 10 ans. Ils ont constaté que les personnes qui faisaient au moins 150 minutes d’exercice par semaine, sur un ou deux jours, n’étaient pas plus susceptibles de mourir pour quelque raison que ce soit que celles qui atteignaient 150 minutes lors d’épisodes plus courts et plus fréquents. D’autres études menées par le Dr Lee et ses collègues ont tiré des conclusions similaires.