Quatre façons de vaincre le raid fiscal de Rishi Sunak sur le budget

Cinq années de douleur fiscale énoncées dans le budget de Rishi Sunak

Rishi Sunak a préparé le public à cinq ans de douleur fiscale en annonçant des hausses de l’impôt sur les sociétés, des droits et des gels des allocations personnelles. Présentant son plan à long terme pour maîtriser les finances publiques, le chancelier a révélé que l’impôt sur les sociétés passerait de 19% à 25% à partir de 2023, bien que les petites entreprises soient exonérées. Au milieu d’une série de hausses, M. Sunak a déclaré à la Chambre des communes que ses augmentations d’impôts « n’étaient peut-être pas populaires, mais elles sont honnêtes », car il a été averti que le coût total de la réponse britannique Covid atteindra 407 milliards de livres sterling d’ici la fin de l’année prochaine. Lors d’un point de presse à Downing Street, il a insisté sur le fait que le gouvernement «croit au soutien des entreprises». Lisez tout ce que le chancelier a annoncé et utilisez notre calculateur d’impôt pour déterminer si vous êtes un gagnant ou un perdant de son plan budgétaire. Si vous avez du mal, poursuivez votre lecture pour découvrir quatre façons de vaincre le raid fiscal de M. Sunak.

Il y avait de bonnes nouvelles sur le coût de la vie, avec le gel des droits sur le carburant et l’alcool et le congé du droit de timbre prolongé de six mois dans une victoire massive pour le Télégraphes Éradiquez la campagne du devoir. Des centaines d’emplois seront délocalisés de Londres à Darlington dans le cadre du projet Treasury North du chancelier. L’annonce la plus novatrice a peut-être été celle de «super déductions» de 130 pc sur les bénéfices des investissements des entreprises. Télégraphe les écrivains donnent leur verdict sur un chancelier en mode campagne Jonathan Saxty et Ben Habib soutiennent que la prolongation du congé jusqu’en septembre étouffera la reprise économique post-Covid.

Sturgeon n’était pas là pour « attraper » Salmond, dit-elle à l’enquête

Nicola Sturgeon est sortie se battre lors de sa comparution tant attendue à l’enquête Holyrood sur l’enquête illégale de son gouvernement sur Alex Salmond. Lors d’une séance de preuves gigantesque qui a duré plus de huit heures, le Premier ministre a présenté ses excuses pour les «graves erreurs» commises dans le traitement des allégations de harcèlement sexuel de M. Salmond, mais a insisté sur le fait qu’elle n’était pas là pour «obtenir» son prédécesseur. Au milieu de son témoignage, M. Salmond a déposé une plainte officielle contre un fonctionnaire du gouvernement écossais qui aurait divulgué le nom d’une femme qui se plaignait de lui à son ancien chef de cabinet. Gareth Davies a un compte-rendu coup par coup de l’apparition de Mme Sturgeon pendant que Tom Harris estime que la rotation et la déviation du premier ministre ne trompent personne.

La tournée des Sussex 2018 « stressante » pour le personnel et en a laissé un bouleversé

La duchesse de Sussex a affirmé qu’elle était victime d’une «campagne de dénigrement» suite à des allégations selon lesquelles elle avait été confrontée à plusieurs plaintes d’intimidation de la part de membres de son personnel. Pourtant, il y a de nouvelles affirmations selon lesquelles la tournée d’automne 2018 du duc et de la duchesse de Sussex en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Fidji et aux Tonga a été « stressante » pour le personnel, avec au moins un assistant visiblement bouleversé après une discussion avec la duchesse. Les allégations d’intimidation semblent complètement en contradiction avec l’agenda de «compassion et gentillesse» de Harry et Meghan. Camilla Tominey analyse pourquoi le timing ne pourrait pas être pire pour Brand Harry et Meghan, car ITV révèle qu’elle a obtenu les droits de diffusion de l’interview du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey au Royaume-Uni.

Le PM risque une nouvelle dispute avec l’UE | Boris Johnson agira unilatéralement pour donner aux supermarchés et à leurs fournisseurs plus de temps pour s’adapter aux accords commerciaux post-Brexit en Irlande du Nord, au risque d’une escalade majeure des tensions avec Bruxelles. Lisez la suite pour plus de détails comme James Crisp et Harry Yorke Analysez comment Lord Frost n’a pas perdu de temps à ébouriffer les plumes de Bruxelles.

Partout dans le monde: plus de morts dans les répressions au Myanmar

Sur une photo, une jeune femme accroupie parmi d’autres manifestants contre le coup d’État au Myanmar, regardant avec défi les forces de sécurité, vêtue d’un T-shirt noir qui dit « tout ira bien ». Quelques minutes plus tard, elle était morte – une autre jeune vie soudainement étouffée simplement pour avoir exigé la démocratie. Une deuxième photo de son corps sans vie, étendu sur une civière avec du sang suintant de sa tête, a rejoint de nombreuses autres images horribles qui affluent du Myanmar aujourd’hui, documentant au moins 18 autres victimes de violentes répressions militaires lors de rassemblements pacifiques.

