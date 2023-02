Quatre étudiants accusés d’avoir battu une fille qui s’est suicidée quelques jours plus tard

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Quatre étudiants ont été inculpés pour une agression présumée dans le couloir d’un camarade de classe de 14 ans qui s’est suicidé quelques jours plus tard, selon les autorités.

Adriana Kuch a été retrouvée morte chez elle à Bayville, New Jersey, le 3 février, deux jours après avoir été battue par un groupe d’élèves du Central Regional High School du canton de Berkeley.

Michael Kuch, le père d’Adriana écrit dans les messages Facebook et dans des interviews qu’une vidéo de l’agression avait mises en ligne et partagées sur les réseaux sociaux pour “se moquer d’elle”.

Vendredi, le procureur du comté d’Ocean, Bradley D. Billhimer, a annoncé que des accusations criminelles avaient été portées contre quatre étudiantes de l’école.

L’un a été accusé de voies de fait graves, deux autres de complot en vue de commettre des voies de fait graves et un quatrième de harcèlement, a déclaré M. Billhimer.

Les noms des étudiants n’ont pas été dévoilés. Ils avaient déjà été suspendus par le district scolaire.

“Chaque mineur et son tuteur ont reçu une copie de leur plainte et sont libérés en attendant les futures comparutions devant le tribunal”, a déclaré M. Billhimer.

Adrian Kuch, 14 ans, est décédé après avoir été victime d’intimidation dans son école du New Jersey (Nouvelles NBC)

M. Kuch est furieux que l’école ait géré l’agression de sa fille.

Il a dit NBC New York que l’école n’a pas informé la police même si Adriana a été laissée ensanglantée et meurtrie, et s’est évanouie.

M. Kuch a déclaré au réseau que l’une des filles qui ont agressé sa fille la menaçait en ligne depuis plusieurs années et qu’il pense que l’intimidation a conduit sa fille au suicide.

Il a porté plainte à la police le soir de l’agression et a dit NBC New York que si l’école avait agi plus tôt pour supprimer la vidéo virale, sa fille serait peut-être encore en vie.

Maintenant, il veut que la vidéo soit vue largement.

“Je veux que le monde entier sache ce que ces animaux ont fait à ma fille”, a déclaré M. Kuch. NBC New York.

Dans le clip de 30 secondes, Adriana, une étudiante de première année, est vue marchant dans un couloir avec son petit ami lorsqu’un étudiant commence soudainement à la frapper au visage avec une bouteille d’eau.

Alors qu’elle tombe au sol, l’élève continue de la frapper. Des acclamations peuvent être entendues venant d’autres étudiants.

Deux professeurs interviennent après environ 30 secondes.

Mercredi, plus de 200 étudiants ont organisé une grève de l’école pour protester contre sa gestion des allégations d’intimidation.