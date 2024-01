Quatre États signalent désormais des cas alors que Philadelphie offre des injections gratuites de ROR à des milliers de personnes

Par Luke Andrews Health Reporter pour Dailymail.Com









Une épidémie de rougeole dans le nord-est des États-Unis s’est propagée à un quatrième État, que les autorités sanitaires tentent d’endiguer en proposant des vaccins gratuits.

À Philadelphie, en Pennsylvanie, où les cas sont en augmentation depuis décembre, des cliniques éphémères ont été lancées pour offrir le vaccin aux personnes non vaccinées.

Au cours du week-end, la Virginie et le New Jersey ont mis en garde les résidents contre le virus – le New Jersey confirmant un cas chez un enfant fréquentant une garderie.

Cela porte le nombre total d’infections à neuf, dont huit sont confirmées chez des personnes non vaccinées.

Au moins 30 personnes sont sous surveillance.

Les médecins affirment que la rougeole – qui est plusieurs fois plus contagieuse que le Covid – se propage à nouveau aux États-Unis en raison de la baisse des taux de vaccination.

Les données officielles publiées l’année dernière ont révélé que dans certains États, 12 pour cent des enfants de maternelle n’avaient pas reçu le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR), qui protège contre cette maladie mortelle.

La carte ci-dessus montre les États avec des cas de rougeole (rouge) ou des avertissements concernant les expositions à la rougeole (jaune) sans qu’aucun cas n’ait encore été détecté. C’est à l’hôpital pour enfants de Philadelphie (en haut à droite) que le premier cas de l’épidémie a été détecté.

En 2022, l’adoption nationale du vaccin ROR avait atteint un niveau record – passant de 95 % à 93 % en deux ans.

Dans certains États, ce chiffre atteint seulement 78 pour cent.

Les experts exhortent désormais tous les Américains à s’assurer qu’ils sont vaccinés contre cette maladie, qui peut entraîner une encéphalite – un gonflement mortel du cerveau.

À Philadelphie, où sept des neuf cas ont été enregistrés, les médecins du Black Doctors Consortium distribuent gratuitement des vaccins contre la rougeole.

Les responsables de la santé de la ville proposent également des vaccins gratuits dans trois de leurs centres de santé du lundi au jeudi et pendant le week-end.

Le directeur de l’organisation, le Dr Ala Stanford, a déclaré Fox News Philadelphie: « La rougeole est la maladie virale la plus contagieuse – plusieurs fois plus contagieuse que le Covid.

« Une personne peut infecter jusqu’à 20 personnes. Et il reste dans l’air pendant deux heures, donc si vous êtes allé dans un endroit particulier où un cas confirmé a été [you could be at risk].

«Et pour que la rougeole se propage, il suffit qu’une personne respire.» Ne pas tousser, ne pas éternuer, juste respirer.

Elle a ajouté : « La chose la plus importante que vous puissiez faire pour vous protéger de la rougeole est de vous faire vacciner.

« Nous recevons un afflux important de personnes d’autres pays qui viennent ici et qui n’ont pas accès aux soins dont nous disposons.

“Tout ce qu’il faut, c’est une personne pour venir ici [with measles] et rencontrez quelqu’un qui n’est pas vacciné et maintenant vous avez la propagation.

Le Consortium propose les clichés au Dr Ala Stanford Centre pour l’équité en santé du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Les chefs de la santé de Philadelphie proposent les injections entre 10h et 12h et entre 13h et 15h dans leurs centres de santé. Ils seront disponibles de 8h à 12h le week-end.

Le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) est administré en deux injections pendant l’enfance, la première entre 12 et 15 mois et la seconde entre quatre et six ans. Mais il est également accessible aux adultes, qui reçoivent deux doses de vaccin à au moins 28 jours d’intervalle.

Le vaccin est efficace à plus de 97 pour cent contre les infections par la rougeole.

La rougeole est l’une des maladies les plus infectieuses jamais enregistrées – avec seulement une infime quantité de virus capable d’infecter l’organisme.

Il se propage par des gouttelettes respiratoires ou par le contact de surfaces contaminées, et les symptômes comprennent une éruption cutanée caractéristique qui éclate sur le visage puis se propage à tout le corps en quelques jours.

La maladie est particulièrement dangereuse pour les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et les personnes âgées.

Environ trois enfants infectés sur 1 000 meurent de la maladie ; généralement à la suite d’une pneumonie ou d’une encéphalite liée à la rougeole.

Les données du CDC pour l’année scolaire 2021-2022 montrent un taux de vaccination ROR parmi les enfants de la maternelle le plus bas depuis 10 ans. Le taux de vaccination varie selon les États – l’Alaska, le Wisconsin, DC et l’Ohio étant révélés comme ceux ayant le plus faible pourcentage d’enfants vaccinés par ROR.

La carte ci-dessus montre les taux d’exemptions de vaccination État par État pour l’année scolaire 2022-2023, mettant en évidence les cinq principaux États avec les pourcentages d’exemptions les plus élevés.

Avec un niveau de vaccination de 95 pour cent chez les enfants de maternelle, le vaccin ROR peut empêcher la propagation de la rougeole dans la communauté.

Mais ce chiffre est désormais tombé en dessous de ce seuil ; 93 pour cent.

À Philadelphie, les taux sont tombés à 92,8 % des élèves de maternelle en 2023, contre 97,4 % l’année précédant la pandémie.

La plupart des cas de rougeole aux États-Unis sont liés à des voyages internationaux vers un pays où la maladie n’a pas été éradiquée.

La dernière épidémie majeure s’est produite en 2022, lorsque plus de 80 cas ont été enregistrés dans l’Ohio, principalement parmi des enfants non vaccinés.

L’épidémie actuelle dans le nord-est du pays a commencé en décembre lorsqu’un enfant infecté par la rougeole et non vacciné a été admis à l’hôpital pour enfants de Philadelphie (CHOP) après son retour de l’étranger.

Il a fallu plusieurs jours aux médecins pour diagnostiquer l’infection, ne soupçonnant la rougeole qu’après l’apparition d’une éruption cutanée caractéristique.

Mais à ce moment-là, le virus s’était déjà propagé à deux enfants dormant dans un lit voisin ; un enfant trop jeune pour être vacciné et un enfant dont les parents ont choisi de ne pas se faire vacciner.

Malgré les ordres de quarantaine, au moins un patient infecté s’est ensuite rendu dans une garderie de Philadelphie, propageant ainsi la maladie à d’autres enfants.

Une alerte a été déclenchée dans le Delaware début janvier après qu’il est apparu qu’un des patients infectés basés à Philadelphie s’était rendu dans l’État pour des soins médicaux.

Les responsables de l’État affirment qu’ils surveillent désormais 20 à 30 personnes pour détecter les infections.

La semaine dernière, le New Jersey a annoncé avoir confirmé un cas de rougeole chez une personne fréquentant une garderie du comté de Camden, qui borde Philadelphie.

Les chefs de la santé des États affirment actuellement que l’origine de l’infection est inconnue.

Les chefs de la santé de Virginie ont simultanément mis en garde contre une exposition potentielle à la rougeole après qu’une personne infectée par le virus ait traversé l’État.

Ils ont déclaré que l’individu se trouvait à l’aéroport international de Dulles le 3 janvier, puis à l’aéroport national Ronald Reagan de Washington le 4 janvier.

Les chefs de la santé de l’État ont déclaré que le cas n’était pas lié à l’épidémie signalée à Philadelphie.