Quatre États ont annulé les mandats de masque. D’autres pourraient être en route. Voici ce que cela pourrait signifier pour nous tous.

WASHINGTON – Quatre États ont annoncé l’annulation des mandats de masques lors des principaux rappels de mesures de sécurité contre le COVID-19 au cours du dernier mois – laissant beaucoup se demander si d’autres États se joindront à la marée et modifieront la façon dont le pays traite le COVID-19 à un moment crucial dans la lutte contre la maladie.

Mais comme tant avec la pandémie, la voie à suivre n’est pas claire. Les villes, les entreprises et les familles font souvent leur propre choix de porter des masques ou d’aller au restaurant, bien que les gouverneurs du Mississippi, du Texas, du Montana et de l’Iowa aient exhorté leurs résidents à retourner à une vie sans virus.

Les grandes chaînes de vente au détail américaines à travers le pays, telles que Kroger, Best Buy Co., Kohl’s et Ulta, respectent leurs politiques d’exiger des masques dans les magasins. Certains maires locaux disent aux habitants d’ignorer les paroles de leurs gouverneurs d’État.

La messagerie mixte est devenue une autre réalité malheureuse de l’impact de COVID. Plusieurs États qui n’ont jamais adopté de mandat de masque avaient encore des communautés et des entreprises qui en avaient besoin, créant un environnement vertigineux pour les résidents qui naviguaient selon des règles différentes. La confusion a même conduit à de violents affrontements au fil des mois.

Texas, Mississippi, rejoignez plus d’une douzaine d’États sans mandat

Les gouverneurs du Texas et du Mississippi ont annoncé mardi qu’ils arrêteraient les mandats masqués et rouvriraient leurs États, permettant aux entreprises de fonctionner à pleine capacité.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré qu’il s’apprêtait à «ouvrir le Texas à 100%» et qu’il émettrait un décret qui entrerait en vigueur le 10 mars annulant la plupart de ses précédentes commandes, y compris les restrictions sur l’occupation des entreprises et l’ordre du 2 juillet sur les masques.

Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a tweeté mardi qu’à partir de mercredi, tous les mandats de masques de comté seraient levés et les entreprises autorisées à fonctionner pleinement. Les hospitalisations et le nombre de cas ont chuté, et le vaccin est rapidement distribué, a-t-il déclaré: « Nous nous efforçons de dire aux gens ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire. »

Plus tôt ce mois-ci, les gouverneurs de l’Iowa et du Montana ont annoncé qu’ils annulaient également les mandats sur le port de masques. Les quatre États se joignent à 11 autres qui n’ont jamais eu de mandat de masque ou qui ont depuis annulé ces politiques.

À l’échelle nationale, le nombre de cas de COVID-19 a diminué régulièrement au fil des mois, mais les experts affirment que le déclin semble s’être stabilisé, ce qui ne fait que renforcer les craintes d’assouplissement des efforts d’atténuation. Certains ont également signalé des tempêtes de neige généralisées, notamment au Texas, où les résidents ont résisté à des températures glaciales intenses et ont perdu l’accès à l’électricité et à l’eau, comme un facteur possible de la récente baisse des cas signalés.

Dans le Mississippi, lorsque Reeves a fait l’annonce, environ 300 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés et 44 décès dus à la maladie. L’État a connu ses chiffres les plus élevés en janvier, où en un seul mois, 1 240 décès ont été signalés. Le 7 janvier, l’État a signalé un record d’une journée de 3255 nouveaux cas de coronavirus.

C’est une image similaire au Texas, qui a également connu son plus grand nombre en hiver.

Mardi, 275 nouveaux décès de coronavirus ont été signalés et plus de 7200 personnes ont été testées positives pour le virus. C’est bien moins que les 22 000 personnes par jour dont le test était positif en janvier.

Les effets d’entraînement sur le pays

Les experts en santé publique ont largement condamné les mesures prises par le Texas, le Mississippi et d’autres États, mettant en garde contre les impacts que de telles politiques pourraient avoir sur le reste du pays.

Eric Rubin, spécialiste des maladies infectieuses à la Harvard TH Chan School of Public Health, a déclaré: « ce qu’ils font au Texas compte pour tout le monde dans le pays », soulignant le statut de l’État comme le deuxième plus peuplé du pays et comme le deuxième le plus élevé dans le pays avec des infections à coronavirus depuis le début de la pandémie.

Rubin a déclaré qu’il comprenait la tâche ardue des États qui examinaient la possibilité de rouvrir leurs économies, bien qu’il ait noté que les réouvertures partielles dans diverses régions du pays au fil des mois ont été en grande partie « contre-productives » dans le but de débarrasser le pays du virus.

Mais, a-t-il soutenu, la réouverture d’entreprises, d’écoles et d’autres entités n’a rien à voir avec le port d’un masque.

« La partie qui n’a aucun sens est la partie de masquage », a déclaré Rubin. « Il n’y a aucune raison économique de ne jamais porter de masque. »

Joseph Fauver, chercheur associé en épidémiologie à la Yale School of Public Health qui a étudié des variantes du virus, a déclaré que l’assouplissement de ces restrictions pourrait « encourager des comportements plus risqués à un moment où le risque de transmission est encore très, très, très élevé. . »

Fauver a noté qu’il s’agissait d’un moment crucial pour le pays: les vaccinations se multiplient tandis que les variantes continuent de se répandre à travers le pays. Il a déclaré que cela inclut au Texas, où le CDC a suivi la propagation de deux variantes mutées du virus, dont l’une « circule à un niveau très élevé ».

« Il est prématuré de se retirer maintenant », a-t-il ajouté. « C’est dangereux et entraînera plus de morts. »

Le message a été repris à la Maison Blanche mercredi par le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky. « Je pense que le mois ou les deux prochains sera vraiment crucial pour ce qui est de la façon dont cette pandémie se déroulera », a-t-elle déclaré. « Alors que nous intensifions la vaccination, nous devons vraiment réduire la quantité de virus qui circule. »

Rubin a accepté, ajoutant que le mélange de vaccinations et d’autres variantes émergentes est une combinaison effrayante, surtout si les États assouplissent les restrictions sur les précautions telles que les masques. Il a expliqué qu’au fur et à mesure que de plus en plus de personnes sont vaccinées, le virus est susceptible de continuer à muter afin de pouvoir continuer à se propager.

« Le virus change un peu tout le temps », a-t-il déclaré. « Et quand il commence à rencontrer des gens qui ont l’immunité, alors, on s’inquiète du fait qu’il va accumuler des mutations qui lui permettront de contourner l’immunité. »

Il a ajouté que la notion d’assouplissement des précautions « ne semble pas être le bon moment » et met le reste du pays en danger pour une propagation continue, bien qu’il ait noté que beaucoup se sentent prêts après avoir vu les cas chuter et les vaccinations continuer.

Rubin a reconnu que certains pourraient soutenir l’idée de revenir à la normale après avoir vu les cas chuter et que les vaccinations se poursuivent, mais la meilleure façon de voir les choses, a-t-il dit, est: « Hé, nous sommes sur le point d’y arriver. Nous sommes si proches. . Ne ​​gâchons pas ça maintenant. »

Mais même si le président Joe Biden a promis que les États-Unis auront des vaccinations pour chaque adulte d’ici mai, le chemin vers un retour à la normale est tout sauf certain. Rubin a noté que certaines de ces mesures de santé publique qui ont changé la vie quotidienne des Américains, comme la distanciation sociale et les masques, continueront probablement même après la vaccination d’un plus grand nombre d’Américains.

Les experts disent que l’assouplissement de ces restrictions sera un mélange de vaccinations dans une zone particulière, de taux de transmission et de surveillance de la propagation continue des variantes du virus.

Les villes et les entreprises peuvent-elles toujours appliquer des masques?

Peu de temps après que les gouverneurs du Texas et du Mississippi ont annoncé l’annulation de leurs mandats de masque, les dirigeants des communautés locales et les entreprises ont déclaré qu’ils continueraient à appliquer leurs propres règles sur les masques.

Au Mississippi, un certain nombre de villes se sont engagées à continuer de rendre obligatoire les masques malgré l’annonce du gouverneur. Le mandat du masque de la ville de Jackson se poursuivra, a déclaré le maire Chokwe Antar Lumumba mardi après-midi.

« Lorsque les experts de la santé nous disent de toujours masquer et d’augmenter les mesures de protection, il n’y a aucune raison d’aller dans l’autre sens », a-t-il déclaré.

À Hattiesburg, à environ 90 miles au sud-est de Jackson, le maire Toby Barker a annoncé que la ville resterait également sous un mandat masqué «dans un avenir prévisible».

«Même si vous êtes fatigué des masques, faites ce qu’il faut», a déclaré Barker. « Faites le bien avec votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues, vos collègues membres d’église, les gens de votre vie qui ont besoin d’être protégés. »

Un certain nombre d’entreprises au Texas et au Mississippi ont fait de même, y compris certains des plus grands détaillants du pays, insistant sur le fait qu’elles continueraient leurs politiques de masques indépendamment des politiques de l’État.

L’épicier Fresh Plus, basé à Austin, qui possède trois magasins, a déclaré qu’il continuerait d’appliquer sa politique de masques.

«Nous continuerons d’exiger de tous les acheteurs et employés qu’ils portent des masques lorsqu’ils sont à l’intérieur du magasin», a déclaré Averey Robertson, gérant du magasin Anderson Lane de la chaîne. «Le panneau sur notre porte dit: » Masques requis pour entrer « , et cela restera le même. »

Kroger, qui possède également des chaînes de supermarchés, notamment Ralphs et Dillons, a déclaré dans un communiqué à USA TODAY qu’il « continuera d’exiger que tout le monde dans nos magasins à travers le pays porte des masques jusqu’à ce que tous nos épiciers de première ligne puissent recevoir le vaccin COVID-19. «

Best Buy Co., Kohl’s et Ulta ont déclaré à Bloomberg News qu’ils respectaient leurs exigences en matière de masque. CNN a ajouté les pharmacies CVS et Walgreens, ainsi que les constructeurs automobiles Toyota et General Motors à la liste.

Mais pas tout. Certains détaillants, dont Albertsons, prévoient de cesser d’exiger des clients qu’ils portent des masques.

«Pour les associés et les vendeurs, nous continuerons à suivre les directives du CDC et exigerons des masques. Pour les clients, nous encouragerons le port des masques pendant qu’ils sont dans le magasin», a déclaré un porte-parole d’Albertsons à USA TODAY.

Et c’est en grande partie ainsi que les entreprises et les communautés ont géré les politiques COVID-19 dans d’autres États sans mandat de masque. Le méli-mélo de mandats varie d’un État à l’autre, d’une ville à l’autre et d’un magasin à l’autre, déroutant les clients et augmentant les tensions.

Des escarmouches entre des clients démasqués et le personnel de vente au détail et des agents de sécurité au Texas ont fait surface en ligne cette semaine. L’année dernière, un agent de sécurité a été tué par balle dans une dispute dans un Family Dollar à Flint, Michigan.

Mais les changements au Texas et au Mississippi ne conduiront probablement pas à une nouvelle série de poursuites. Les entreprises ont en grande partie le droit d’instituer des règles, telles que le port de chaussures lors de l’entrée.

Le seul vrai hoquet pourrait survenir au sujet de politiques générales qui n’incluent pas de dispositions pour les personnes handicapées ou des conditions médicales ou des politiques qui ne sont pas imposées uniformément à tout le monde, a déclaré Tina Bullock, avocate du Mississippi pour la loi Milberg Coleman Bryson Phillips Grossman. entreprise et une ancienne infirmière.

« Les entreprises ont aussi des droits », a déclaré Bullock, soulignant que c’était un exercice d’équilibre consistant à peser les protections pour les clients et les droits des autres.

