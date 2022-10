Quatre États américains commandent un casino métaverse pour arrêter la vente de NFT

Les régulateurs de quatre États ont déposé simultanément des ordonnances d’urgence de cesser et de s’abstenir jeudi contre le casino virtuel Slotie.

Les responsables de l’application des lois des États allèguent que les propriétaires de Slotie sollicitaient des investisseurs en ligne pour participer à une opération de jeu illégale dans le métaverse, un monde numérique où les participants peuvent interagir les uns avec les autres, acheter des produits et jouer. Les commissions des valeurs mobilières des États du Texas, du Kentucky, du New Jersey et de l’Alabama ont accusé Slotie d’avoir fraudé les investisseurs et lui ont ordonné d’arrêter immédiatement la vente de ses jetons non fongibles, ou NFT, aux investisseurs de détail.

Les NFT sont des actifs numériques basés sur la blockchain qui désignent la propriété de l’art virtuel, de la musique ou, dans ce cas, la propriété d’un casino métaverse au détenteur du NFT. Selon la commande, 10 000 NFT Slotie ont été vendus au public.

Slotie, qui est basé dans le pays de Géorgie, a commencé à fonctionner en octobre 2021, selon l’ordre. Sur son site Web, il a déclaré que ses NFT “sont votre billet pour le réseau de casino en ligne le plus grand et à la croissance la plus rapide sur la blockchain”.

Bien que le projet de métaverse vendait des NFT titrisés, l’ordonnance indiquait qu’elle ne fournissait pas aux acheteurs des informations essentielles telles que l’adresse professionnelle de l’entreprise ou de ses fondateurs, avec un numéro de téléphone ou une adresse e-mail.

L’ordonnance allègue en outre que l’intimé n’a pas divulgué ses actifs, ses passifs, ses revenus et d’autres informations financières liées à ses opérations sur les casinos du métaverse.

Joe Rotunda, directeur du conseil des valeurs mobilières de l’État du Texas, a déclaré que si le métaverse offre des opportunités commerciales légitimes, il peut également fournir un nouveau forum pour les fraudeurs qui cherchent à arnaquer le public.

“Les derniers produits d’investissement métavers – les NFT qui prétendent fournir un revenu passif – comportent souvent des risques importants non divulgués”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Ces risques sont souvent importants, et investir dans les réalités virtuelles peut laisser les investisseurs pratiquement fauchés.”

À la suite de l’ordre, Slotie doit immédiatement cesser de vendre aux investisseurs jusqu’à ce que le titre soit correctement enregistré. Si les fondateurs violent l’ordonnance, ils sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 $. Ils ont également 31 jours pour demander une audience sur la question.