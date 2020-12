Alors que la saison 2020 de la NFL franchit le quart de pôle, l’image des séries éliminatoires – elle comprendra 14 équipes pour la première fois dans une saison sans grève – se fond rapidement.

Même s’il reste un mois en saison régulière, le champ des séries éliminatoires se remplit déjà. Les Chiefs de Kansas City et les Saints de la Nouvelle-Orléans sont de la partie, tandis que les Green Bay Packers, les Pittsburgh Steelers et les Buffalo Bills ont tous des scénarios décisifs au cours de la semaine 14. Les Cleveland Browns, Los Angeles Rams et Seattle Seahawks sont des écluses quasi virtuelles pour janvier.

Cependant, plusieurs autres clubs actuellement prévus pour participer au tournoi du Super Bowl LV devront naviguer dans un champ de mines d’adversaires coriaces et de leurs propres défauts. Ces quatre personnes auront peut-être du mal à éviter un effondrement de décembre qui les placera sur la touche des séries éliminatoires:

Colts d’Indianapolis (8-4)

Ils possèdent la troisième et dernière position de joker de l’AFC – pour l’instant. Dimanche, ils seront à Las Vegas pour affronter les Raiders (7-5), qui ont été extrêmement incohérents mais peuvent rattraper les Colts et décrocher le bris d’égalité en gagnant une victoire. Indianapolis doit également faire face aux Texans typiquement dangereux et à une équipe des Steelers qui se bat pour l’avantage du terrain.

Une défense des Colts classée n ° 1 plus tôt cette saison a régressé, brûlé pour 96 points au cours des trois dernières semaines. Mais le plus gros drapeau rouge pourrait être le pied mutilé du quart Philip Rivers, qui devra être réparé chirurgicalement après la saison, selon NFL Network. Et quand vous avez un gimpy de 39 ans seigneurial sur une infraction moyenne, les choses pourraient aller au sud à la hâte – surtout si le calendrier plus avantageux des Titans (8-4) les porte à la couronne sud de l’AFC.

Géants de New York (5-7)

Ils viennent d’un énorme bouleversement des Seahawks, la quatrième victoire consécutive de Big Blue, et pourraient récupérer le quart partant Daniel Jones d’une blessure aux ischio-jambiers pour le rendez-vous à domicile de ce week-end avec les Cardinals en spirale. Une défense classée au 10e rang n’a cédé que 46 points au cours des trois derniers matchs et compte au moins deux sacs à chaque match cette saison.

Mais il y a peu de marge d’erreur. Les trois prochains ennemis des Giants (Arizona, Cleveland et Baltimore) se battent également pour des places en séries éliminatoires, et New York tente de retenir une équipe de Washington en plein essor, également 5-7, qui attire trois équipes de moins de .500 sur le dernier mois. Mais les Giants ont un balayage de Washington en main, ce qui signifie qu’ils remporteront le titre NFC East si les clubs se retrouvent à égalité.

Dauphins de Miami (8-4)

Bien qu’à égalité avec Indianapolis dans le champ de l’AFC, les Fins possèdent la sixième tête de série en raison d’un dossier légèrement meilleur dans les matchs de conférence. Mais un gantlet brutal attend Miami, qui doit affronter les Chiefs (11-1), les Patriots (6-6), les Raiders (7-5) et les Bills (9-3) – tous en lice pour des places dans le support ou, au Kansas. Le cas de City, qui convoitait au premier tour.

Les dauphins n’ont pas de faiblesse flagrante et ne font rien de particulièrement bien. Cependant, un groupe qui a accordé le deuxième moins de points de la ligue ne se battra généralement pas, c’est pourquoi ils ont remporté sept de leurs huit derniers. Mais cet entraînement extensible devrait être un creuset pour un quart-arrière débutant, Tua Tagovailoa, qui n’a que cinq départs à son actif et commencera probablement à voir de nouvelles rides à mesure que les défenses s’adapteront à ses tendances.

Vikings du Minnesota (6-6)

Aucune équipe n’a de place plus précaire sur la ligne de clôture des prétendants / prétendants. Créditez les Vikes pour avoir riposté pour atteindre l’équilibre après un départ désastreux de 1-5. Le quart Kirk Cousins ​​a été très efficace (118,6 passeurs) au cours des six derniers matchs, et le RB Dalvin Cook serait sérieusement considéré comme MVP s’il jouait pour une meilleure équipe. Scalding WR Justin Jefferson, qui a déjà atteint le plateau de réception de 1000 verges, pourrait encore remporter les honneurs de la recrue offensive de l’année.

Pourtant, les Vikings ont à peine grincé devant des clubs comme les Bears, les Panthers et les Jaguars, et le Minnesota est la seule équipe à tomber aux mains des Cowboys depuis la chute du quart Dak Prescott. Décimée à l’avant et inexpérimentée dans les coins, la défense de Mike Zimmer a été inhabituellement sensible aux clubs qui passent efficacement.

Avec trois de leurs quatre derniers matchs sur la route, y compris des visites aux Buccaneers et aux Saints, les Vikes pourraient avoir du mal à tenir les Cardinals, les Bears, les Lions, les 49ers et même Washington. L’Arizona (6-6) est juste un bris d’égalité après avoir pris la dernière place de wild-card du Minnesota, et les quatre autres équipes se cachent toutes juste un match derrière.

