Quatre épées romaines vieilles de 1 900 ans découvertes lors d’une incroyable découverte d’une grotte de la mer Morte | Nouvelles du monde

Quatre épées romaines superbement conservées ont été retrouvées après 1 900 ans dans une grotte près de la mer Morte.

Les épées, leurs poignées en bois, leurs fourreaux et leurs lames en acier ont été découverts lors de fouilles menées par des archéologues israéliens il y a deux mois, a-t-on annoncé mercredi.

Les chercheurs pensent que les épées – qui ont été trouvées avec un pilum, la tête d’un javelot – ont été cachées dans la caverne par des rebelles juifs lors d’un soulèvement contre les Romains dans les années 130 de notre ère.

Les objets ont été datés sur la base de leur typologie et n’ont pas encore subi de datation au radiocarbone.

Les archéologues ont trouvé les épées en retournant dans une grotte près de l’oasis désertique d’Ein Gedi pour documenter une inscription trouvée il y a des décennies.

« Au fond de la grotte, dans l’une des parties les plus profondes, à l’intérieur d’une niche, j’ai pu récupérer cet artefact, la tête de pilum romaine, qui est ressortie presque dans un état neuf », a déclaré Asaf Gayer, archéologue du Université Ariel.

Guy Stiebel, archéologue à l’université de Tel Aviv spécialisé dans l’histoire militaire romaine, a déclaré : « Chacun d’eux peut vous raconter une histoire entière.

« Ils reflètent également un récit beaucoup plus grandiose sur l’ensemble de l’Empire romain et le fait que depuis une petite grotte située dans un endroit très reculé aux confins de l’empire, nous puissions réellement faire la lumière sur ces mécanismes est la plus grande joie que le scientifique puisse avoir. « .

La conservation de haute qualité est exceptionnellement rare pour les armes romaines, avec seulement une poignée d’autres exemples existants, a-t-il déclaré.

M. Stiebel a ajouté que même si les épées ont été trouvées aux confins de l’empire romain, il est probable qu’elles aient été fabriquées dans une lointaine province européenne et apportées en Judée par des soldats.

Des recherches visant à déterminer comment ils ont été fabriqués et les matériaux utilisés seront menées à l’avenir.

La découverte faisait partie du Judean Desert Survey, un projet centré sur la documentation et la fouille des grottes de la mer Morte afin de protéger les objets précieux des pilleurs.

Les conditions fraîches et arides de la grotte ont permis de préserver des centaines d’objets en très bon état, notamment d’anciens fragments de parchemin connus sous le nom de manuscrits de la mer Morte.