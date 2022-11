Quatre entreprises de St. Charles citées pour violation de permis d’alcool – Shaw Local

Quatre Saint-Charles des entreprises ont été citées pour violation de permis d’alcool, dont trois pour avoir vendu de l’alcool à une personne de moins de 21 ans.

Le maire de St. Charles, Lora Vitek, agissant en tant que commissaire au contrôle des alcools, a pris des mesures lors d’une réunion de la Commission de contrôle des alcools de St. Charles le 17 octobre. La Commission se penche sur les questions relatives aux licences d’alcool, de tabac et de massage.

Les entreprises suivantes ont été citées pour avoir vendu de l’alcool à une personne de moins de 21 ans et ont dû payer une amende de 1 000 $ plus des frais de justice de 500 $ :

Alter Brewing, 12 South First St., Saint-Charles

The Evergreen Pub, 1400 W. Main St., St. Charles

Tap House Grill, 3341 W. Main St., Saint-Charles

De plus, Riverside Pizza, 102 E. Main St., St. Charles, a été cité pour une infraction après les heures normales de travail et a dû payer une amende de 1 000 $ plus des frais de justice de 500 $.