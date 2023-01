Quatre entrées divines et saines pour le cœur

Poulet Méditerranéen Aux Artichauts, Tomates Séchées Au Soleil Et Portabella

La cuisine méditerranéenne est l’une des plus saines pour le cœur au monde. C’est parce qu’il est riche en fruits, légumes, grains entiers et graisses monoinsaturées (pensez à l’huile d’olive), qui contribuent tous à réduire le cholestérol LDL (ou “mauvais”) – et faible en graisses saturées, qui aident à stimuler le HDL (ou “bon cholestérol”). “) taux de cholestérol. C’est aussi un régime qui célèbre l’amour et la connexion : la tradition méditerranéenne consiste à manger avec des amis et la famille, et le soutien social peut aider à protéger contre les maladies cardiaques.

4 poitrines de poulet désossées et sans peau

½ cuillère à café de sel

poivre

1 cuillère à café d’huile d’olive

2 gousses d’ail, hachées

1 paquet de 10 oz de mini champignons portabella, tranchés

1 paquet de 10 oz de cœurs d’artichauts surgelés, décongelés

1/3 tasse de tomates séchées au soleil hachées

jus de ½ citron frais

1 cuillère à café de thym séché ou 2 cuillères à soupe de thym frais haché

Chauffer une grande poêle antiadhésive vaporisée d’un enduit à cuisson à feu moyen.

Assaisonnez les poitrines de poulet avec du sel et du poivre et placez-les dans la poêle.

Faire sauter les poitrines de poulet de chaque côté jusqu’à ce qu’elles soient cuites, environ 8 à 10 minutes.

Retirer le poulet et couvrir pour garder au chaud.

Ajouter l’huile dans la poêle à feu moyen et faire revenir l’ail 3 à 4 minutes ou jusqu’à ce que les tomates séchées au soleil soient tendres.

Ajouter les champignons, les cœurs d’artichauts et les tomates séchées et faire sauter pendant 3 minutes.

Ajouter le jus de citron et le thym; poursuivre la cuisson 3 minutes.

Servir les poitrines de poulet garnies du mélange champignons-artichauts.

Donne : 4 portions

Information nutritionnelle : Par portion : Calories : 194, 28 calories provenant des lipides ; 3 g de matière grasse; 1 g de gras saturés; 68 mg de cholestérol ; 386 mg de sodium ; 11 g de glucides ; 4 g de fibres ; 31 g de protéines. Calories provenant des lipides : 14 %.