Quatre enfants tués dans l’incendie d’une maison d’horreur alors que papa crie « mes enfants sont morts » après avoir essayé de les sauver des flammes

Un papa a crié « mes enfants sont morts » après avoir désespérément tenté de sauver quatre de ses enfants lorsque leur maison familiale s’est transformée en une boule de feu dévastatrice.

Najm Osman s’est battu pour entrer dans les chambres de ses enfants après que leur maison en Australie a pris feu peu après 1 heure du matin dimanche, mais l’incendie était trop féroce.

Masira, 10 ans, Nadar, trois ans, Isan, 6 ans et Ileen, un an, sont tous morts tragiquement dans l’incendie tandis que leur frère Ibrahim, huit ans, s’est échappé.

La police enquête sur la cause de l’incendie Crédit : Twitter

Lui et sa femme Khadjah, qui vivent à Werribee, Melbourne, ont été réveillés par leur fils de huit ans après que leur maison a été engloutie par le feu, la fumée remplissant déjà les pièces.

M. Osman, 45 ans, s’est battu pour sauver ses quatre autres enfants – Ileen, un an, Nadar, trois ans, Isan, six ans et Masira, 10 ans – mais a été tragiquement incapable de surmonter les flammes.

Affolé, M. Osman a réussi à s’échapper avec sa femme, 38 ans, et son fils Ibrahim alors que les voisins se réveillaient avec le père frénétique criant « sauvez mes enfants ».

Mais alors que les services d’urgence luttaient pour contenir l’incendie, le père hystérique a crié « mes enfants sont morts ».

La voisine Geeta Deagan a déclaré que M. Osman s’était précipité vers sa porte d’entrée après l’incendie mortel.

« Il a frappé à notre porte (et a dit) à mon mari : » mes enfants sont morts, mes enfants sont morts « », a-t-elle déclaré au Herald Sun.

Il a fallu plus d’une heure à 30 pompiers pour maîtriser l’incendie, le toit de la maison familiale s’effondrant sous le regard horrifié de voisins.

Des hommages floraux et des peluches ont été laissés sur les lieux par des personnes en deuil alors que la police enquête sur la façon dont l’incendie a commencé.

Des membres de l’équipe d’incendie criminel et d’explosifs mènent l’enquête.

Le sergent-détective principal Ashley Ryan, de la police de Victoria, a confirmé que les quatre enfants étaient morts dans l’incendie.

Il a ajouté: « Nos pensées vont à la famille ce matin, mais c’est également très pénible pour les membres de la police et des services d’urgence de Victoria. »

Une page GoFundMe a été créée pour aider la famille à traverser la tragédie, avec plus de 140,00 £ déjà donnés.

Fathi Ahmed, qui a organisé la collecte de fonds, a déclaré : « Cet incendie de maison inattendu a causé la mort de quatre jeunes enfants brillants et beaux, qui étaient tous si pleins de vie et d’amour, qui avaient les sourires les plus contagieux et rayonnaient d’une telle lumière que pourrait illuminer les endroits les plus profonds et les plus sombres.

« Il a également laissé une mère, un père et un fils, pleurant la perte de leur famille, un garçon de 10 ans et trois ans et une fille de six et un an.

« Cela a causé une énorme détresse émotionnelle et psychologique à la famille. »

Les quatre jeunes sont morts tragiquement dans l’incendie Crédit : 9news

Najm dévasté étant réconforté à l’extérieur de l’hôpital

Le toit de la maison familiale s’est effondré lors de l’incendie Crédit : 9news

Il a fallu plus d’une heure aux pompiers pour contenir les flammes Crédit : 9news