Quatre enfants retrouvés morts après qu’un jeune de 15 ans ait tué ses frères et sœurs avant de se retourner contre lui-même alors que les parents étaient absents

QUATRE enfants sont morts après qu’un garçon de 15 ans aurait tiré sur trois de ses frères et sœurs avant de se suicider alors que leurs parents étaient absents de la maison, selon la police.

Les soldats de l’État ont reçu mardi à 16 h 17 un rapport d’un voisin faisant état d’une fusillade dans la subdivision de Skyridge Drive, au nord de Fairbanks, en Alaska.

Un jeune de 15 ans aurait tiré et tué trois de ses frères et sœurs, avant de se suicider avec l’arme à feu 1 crédit

Trois autres frères et sœurs se trouvaient dans la maison à ce moment-là, mais n’ont pas été blessés 1 crédit

Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a trouvé quatre enfants morts de blessures par balle.

Les trois frères et sœurs qui ont été abattus avaient cinq, huit et 17 ans.

Il y avait également trois autres frères et sœurs de moins de 7 ans dans la maison qui n’ont pas été blessés, selon la police.

Un autre frère et les parents des huit enfants n’étaient pas à la maison au moment de la fusillade, a indiqué la police.

Tim DeSpain, un porte-parole des soldats de l’État, a déclaré à l’Associated Press que l’arme utilisée était une “arme familiale, mais au-delà de cela, tout cela fait toujours partie de l’enquête en cours”.

Le bureau du médecin légiste de l’État procédera à des autopsies sur les enfants.

Le Bureau des services à l’enfance a également été informé de la fusillade.

Clinton Bennett, porte-parole du département d’État des Services familiaux et communautaires, a déclaré à l’AP :

Le bureau “ne fournira aucune information en raison des règles et réglementations impliquant la confidentialité de toutes les personnes impliquées dans des cas spécifiques”.

Et que le bureau ne fournira pas non plus “d’informations concernant une affaire faisant l’objet d’une enquête ouverte”.

L’identité des frères et sœurs n’a pas été divulguée au public.

DeSpain n’a pas pu dire si le tireur présumé avait eu des interactions antérieures avec les forces de l’ordre.

La police tente toujours de déterminer le mobile du jeune de 15 ans.

Le Sun a contacté la police pour toute mise à jour sur l’affaire, mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication.