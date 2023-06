Quatre enfants morts au Québec après avoir pêché à marée montante

Quatre enfants sont morts et un homme est porté disparu au Canada après avoir été pris par la marée alors qu’ils pêchaient dans la province de Québec, selon la police provinciale.

Les enfants faisaient partie d’un groupe de 11 personnes pêchant le capelan, un petit poisson fourrage connu pour frayer la nuit sur la plage au printemps et en été, au bord du fleuve Saint-Laurent dans la région de Portneuf-sur-Mer, environ 300 milles au nord-est de Montréal. Six autres personnes ont été secourues et les services d’urgence ont été appelés sur les lieux vers 2 heures du matin samedi.