Quatre enfants colombiens disparus retrouvés vivants des semaines après l’accident d’avion

Sentant qu’ils pourraient être vivants, l’armée colombienne a intensifié la chasse et a fait voler 150 soldats avec des chiens dans la région. Des dizaines de bénévoles de tribus indigènes ont également participé aux recherches.

Le petit avion est tombé du radar peu de temps après et une recherche effrénée de survivants a commencé. Deux semaines après l’accident, le 16 mai, une équipe de recherche a trouvé l’avion dans une épaisse zone de la forêt tropicale et a récupéré les corps des trois adultes à bord, mais les petits enfants étaient introuvables.

L’accident s’est produit aux premières heures du 1er mai, lorsque l’avion monomoteur à hélice Cessna avec six passagers et un pilote a déclaré une urgence en raison d’une panne de moteur.

L’armée a tweeté des photos montrant un groupe de soldats et de volontaires posant avec les enfants, qui étaient enveloppés dans des couvertures thermiques. L’un des soldats porta une bouteille aux lèvres du plus petit des enfants.

Les sauveteurs s’occupent des quatre enfants. Crédit:

Au cours de la recherche, dans une zone où la visibilité est fortement limitée par la brume et les feuillages épais, des soldats en hélicoptère ont largué des boîtes de nourriture dans la jungle, espérant que cela aiderait à subvenir aux besoins des enfants. Des avions survolant la jungle ont tiré des fusées éclairantes pour aider les équipes de recherche au sol la nuit, et les sauveteurs ont utilisé des haut-parleurs qui ont diffusé un message enregistré par la grand-mère des frères et sœurs, leur disant de rester au même endroit.

Des rumeurs ont également émergé sur les allées et venues des enfants et le 18 mai, le président a tweeté que les enfants avaient été retrouvés. Il a ensuite supprimé le message, affirmant qu’il avait été mal informé par une agence gouvernementale.

Le groupe de quatre enfants voyageait avec leur mère du village amazonien d’Araracuara à San Jose del Guaviare lorsque l’avion s’est écrasé.

Ils sont membres du peuple Huitoto, et les responsables ont déclaré que les enfants les plus âgés du groupe avaient des connaissances sur la façon de survivre dans la forêt tropicale.