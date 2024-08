MINNEAPOLIS — Une fusillade à Minneapolis ce week-end a blessé quatre enfants, un épisode que le chef de la police de la ville a qualifié d’« éhonté » et de « scandaleux ».

Les enfants, âgés de 11 à 13 ans, circulaient dans une Kia volée tôt dimanche lorsqu’ils ont été criblés de balles par une arme automatique provenant d’une berline de couleur sombre qui les suivait, a indiqué la police. Personne n’avait été arrêté après la fusillade lundi, a déclaré un porte-parole de la police de Minneapolis à l’Associated Press.

Trois des enfants ont été hospitalisés pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger, et un quatrième a été blessé par balle à la tête et se trouve dans un état critique mais stable, a déclaré dimanche matin le chef de la police de Minneapolis, Brian O’Hara, après la fusillade. La police a récupéré environ 30 douilles sur les lieux, a-t-il ajouté.

« Quatre enfants abattus entre onze et quatorze ans, c’est scandaleux et tout le monde devrait s’insurger », a déclaré O’Hara. « La police fait tout ce qu’elle peut pour répondre à cette situation, mais nous ne pouvons pas continuer à réagir après coup. Il faut faire davantage pour dissuader ce type d’activité en premier lieu. »

Un cinquième enfant dans le véhicule n’a pas été blessé et a été initialement arrêté après que la police a découvert que les enfants voyageaient dans une voiture volée. Le Minnesota Star Tribune L’enfant de 11 ans a ensuite été libéré.

La police a d’abord déclaré qu’elle ne pouvait pas envisager de porter plainte contre aucun des enfants, mais a ensuite reconnu avoir mal interprété la loi de l’État, selon le journal. Les enfants peuvent être poursuivis devant un tribunal pour mineurs. Aucun des enfants n’avait été renvoyé devant un tribunal pour mineurs lundi.

Dans une déclaration faite lundi, la procureure du comté de Hennepin, Mary Moriarty, a exhorté le département de police de Minneapolis à orienter davantage d’enfants vers un programme d’intervention conçu pour les jeunes qui commettent des vols de voitures.

« Les forces de l’ordre disposent de plusieurs moyens pour orienter les jeunes de 10 ans et plus vers notre bureau », a déclaré Moriarty.

Aucun des enfants abattus dans le véhicule volé n’a été orienté vers le programme, a déclaré Moriarty.

O’Hara a déclaré que son département avait souvent vu des jeunes voler des voitures avant de se retrouver pris au piège dans des activités violentes.

« Il y a eu plus d’agressions graves, plus de vols, plus de délits de fuite, plus de crimes graves, plus fréquemment commis par les individus impliqués dans le vol de ces voitures », a déclaré O’Hara. « Une voiture en poursuivant une autre voiture avec des armes automatiques… cela montre un comportement vraiment effronté et insensible. »