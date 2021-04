Aucun artiste n’incarne la mondialisation du stand-up au cours de la dernière décennie comme Vir Das, la bande dessinée indienne prolifique qui tourne actuellement une nouvelle comédie de Judd Apatow. Ce rôle pourrait être une évasion si Das n’avait pas déjà rompu. Avec six promotions et près de 8 millions Abonnés Twitter , Das est une énorme star, mais pas encore en Amérique. Mais son style comique sensé et charismatique semble parfaitement adapté aux cultures croisées. Dans des vidéos tournées dans une forêt du sud-ouest de l’Inde, il a publié des morceaux de blagues chaque mois cette année (il a fait une pause en avril pour le tournage). Chacun aborde un sujet charnu suffisamment vaste pour intéresser le monde entier (religion, liberté d’expression, relations entre l’Orient et l’Occident).

Le rire ne fait pas écho aux nuages. C’est le premier défi de la comédie en plein air. Selon la sagesse commune, les conditions idéales pour le stand-up – petite pièce sombre, plafond bas – sont à peu près le contraire de la comédie en plein air. Il y avait en fait une histoire de telles performances, avant la pandémie, avec son propre comédie de rue légendes . Mais au cours de la dernière année, un créneau est devenu courant, et maintenant, il y a un nouveau genre de spécial, essayé par Chelsea Handler, Colin Quinn et d’autres. Quatre autres comédiens amusants ont récemment fait rire en profitant de la spéciale à l’extérieur, et compte tenu du relâchement des règles pour les performances en salle, ils pourraient également être les derniers du genre.

Vous n’avez pas besoin d’avoir vu un discours de Modi pour trouver drôle l’imitation de Das de son style de parole. Das est particulièrement vif sur les accents du monde entier et leur signification, peut-être juste derrière Trevor Noah, une autre bande dessinée avertie en numérique qui est adepte des blagues qui couvrent les continents. Se moquant de la façon dont les Indiens adoptent les accents américains ou britanniques, Das souligne qu’ils ne prennent jamais les accents allemands ou mexicains, plaisantant que les Indiens sont «ambitieux» dans leurs accents. Mais ses coups locaux mènent à une critique plus large de l’Occident. Après une référence à Harry Potter, il souligne que les livres sont populaires en Inde. «Nous aimons la magie britannique ici», dit-il. «Tu te souviens de cette astuce où ils ont fait disparaître toutes nos ressources?»

Au début de sa dernière spéciale, le vénérable stand-up Brian Regan attire l’attention sur ses cheveux soudainement gris. «Covid a frappé», dit-il. «Je suis entré en hibernation et en suis ressorti senior.» Et cette est la dernière note d’actualité de cette heure finement conçue de blagues d’observation mineures. Regan a toujours été doué pour l’humour observationnel d’évasion, et il a doublé son plaisir léger, explorant des sujets standard comme les animaux, la nourriture et la langue. (« Fosse d’orchestre. Ces mots ne vont pas ensemble. ») Il y a un élément élaboré et remarquable à propos de son TOC, mais son travail est loin d’être personnel. C’est des plaisanteries à l’ancienne, avec de larges agressions et des transitions utilitaires («j’aime les mots»). Et alors qu’il est à l’extérieur avec une foule masquée, la conception sonore et le travail de la caméra ne mettent rien de différent d’un spectacle prépandémique.

Beaucoup trouveront quelque chose de rafraîchissant dans le divertissement qui ressemble à une autre époque, plus insouciante. Regan (qui contracté Covid-19 en décembre) est la rare bande dessinée qui raconte régulièrement des blagues que vous n’aurez aucun mal à laisser entendre à vos enfants en quarantaine. Son rythme est le plus similaire à celui de Jay Leno des années 1980, et bien qu’ils soient tous les deux des bourreaux de travail, Regan s’est avéré plus cohérent. Il est facile pour l’observateur occasionnel de négliger les prouesses techniques considérables que Regan a perfectionnées au fil des décennies (sa patience avec les configurations, le choix de mots parfait). Même avec sa physicalité clownesque, ses yeux qui sautent, ses dards, ses sourcils levés, il donne un air debout sans effort.