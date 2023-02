Quatre éducateurs Oswego SD 308 reçoivent la reconnaissance de l’État pour leur excellence – Shaw Local

Le Conseil des élections de l’État de l’Illinois annoncé les récipiendaires du «Ceux qui excellent et prix du professeur de l’année» Jeudi 2 février, et quatre membres du personnel d’Oswego SD 308 ont été reconnus pour leurs contributions extraordinaires à l’éducation.

Le surintendant John Sparlin a déclaré dans un communiqué le 3 février: «Chaque année, nous sommes si fiers que le personnel soit reconnu comme ceux qui excellent. Ce programme de reconnaissance à l’échelle de l’État met en lumière les membres de la profession éducative qui vont au-delà des attentes et inspirent leurs pairs, les étudiants et les communautés éducatives. »

Les prix annuels célèbrent également les paraprofessionnels, les agents de sécurité, les professionnels de la nutrition, les infirmières, les bibliothécaires, les chauffeurs d’autobus et les entraîneurs qui réussissent à faire en sorte que chaque élève se sente connu et valorisé, et qui sont essentiels à la réussite des élèves.

Il y a sept catégories de prix : enseignants titulaires de classe, éducateurs en début de carrière (enseignants avec 1 à 4 ans d’expérience), administrateurs, personnel de soutien aux élèves, personnel des services éducatifs, bénévoles et équipes communautaires.

La reconnaissance se décline en trois distinctions : L’excellence est la plus haute distinction, suivie d’un service méritoire et d’une reconnaissance spéciale par ordre de réalisation.

Les prix reçus par Oswego District 308 sont les suivants :

Services méritoires :

Enseignant – Barbara Richmond – Enseignant de 1re année, The Wheatlands Elementary School, Aurora

– Enseignant de 1re année, The Wheatlands Elementary School, Aurora Éducateur en début de carrière – Diana Calvillo – 2nd Grade Dual Language, Hunt Club Elementary School, Oswego

– 2nd Grade Dual Language, Hunt Club Elementary School, Oswego Administrateur – Samantha Sinovitch – Directeur, École primaire Southbury, Oswego

Reconnaissance spéciale :

Équipe – Croyez-le ou non, je m’en soucie (BIONIQUE) – Organisation gérée par des étudiants, Oswego High School

“Félicitations aux gagnantes de cette année, Barbara Richmond, Diana Calviollo et Samantha Sinovich, et dans la catégorie équipe, notre équipe BIONIC chez OHS”, a déclaré Sparlin dans le communiqué.

L’équipe BIONIC a reçu une reconnaissance spéciale et a été le seul programme géré par des étudiants du comté de Kendall à être reconnu.

L’équipe est composée de 410 étudiants et de trois parrains adultes, Wendy Monn, Colleen Predl et Rachel Zeifert.

Predl a déclaré que l’objectif global de BIONIC est de répandre la gentillesse et de fournir un environnement favorable où les étudiants peuvent ressentir un sentiment d’appartenance autour de pairs qui adoptent des comportements positifs et sains.

L’équipe poursuit cet objectif à travers son programme TALK (Teens Activating the Language of Kindness) qui se déroule trois fois par an au lycée, et le programme HIKE (Heroes Invested in Kindness Everyday) qui se déroule dans les écoles élémentaires du district.

Predl a déclaré que sur les 410 membres de l’équipe BIONIC, 171 ont suivi une formation pour devenir des mentors HIKE (Heroes Invested in Kindness Everyday) et 115 ont été formés en tant que mentors TALK (Teens Activating the Language of Kindness).

TALK est un programme immersif d’une journée qui forme les élèves de l’école secondaire d’Oswego à l’écoute active, au reportage, à la parole et au leadership.

Predl a déclaré que le programme TALK donne aux étudiants la possibilité de parler honnêtement de l’intimidation, de la diversité, de l’empathie et des expériences des adolescents.

Plus de 100 membres de l’équipe BIONIC (Believe It Or Not, I Care) de l’Oswego High School ont été formés en tant que mentors TALK (Teens Activating the Language of Kindness). (Équipe BIONIC)

HIKE est un programme de mentorat dans lequel les élèves du secondaire sont formés pour devenir des leaders positifs, puis dirigent un programme d’une demi-journée pour les élèves de 5e année du district.

Predl a déclaré que l’objectif de HIKE est que les élèves de 5e année voient des héros de tous les jours dans leur vie et les encouragent à défendre leurs camarades de classe et à faire preuve d’empathie. Elle a déclaré qu’ils espéraient organiser HIKE dans toutes les écoles élémentaires du district l’année prochaine.

Predl a déclaré que l’un des plus grands projets que BIONIC a entrepris est le Giving Trees, où les membres de la communauté nomment des familles dans le besoin et l’équipe travaille pour fournir des cadeaux de vacances à ces familles.

En 2022, BIONIC, avec l’aide de la communauté, a recueilli plus de 10 000 $ en dons et cadeaux, et a pu offrir des cadeaux de vacances à 11 familles.

L’équipe BIONIC travaille en étroite collaboration avec le garde-manger communautaire du comté de Kendall, où de nombreux membres font du bénévolat, et pilote un nouveau programme parascolaire dans lequel les élèves du secondaire iront dans leurs anciennes écoles élémentaires après la fin de la journée de lycée pour faire du bénévolat dans les salles de classe.

L’ISBE célébrera les prix lors d’un banquet le 29 avril. Rendez-vous sur le site Web de l’ISBE pour voir le liste complète des récompenses gagnants.