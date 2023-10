Quatre dirigeants de Vivo arrêtés en Inde pour blanchiment d’argent présumé

L’agence financière indienne a arrêté quatre dirigeants de Vivo, dont un ressortissant chinois, pour blanchiment d’argent présumé. L’affaire remonte à 2022, lorsque la direction indienne de l’application des lois a perquisitionné les bureaux de vivo à la recherche de preuves de blanchiment d’argent.

Dans un communiqué, vivo a déclaré qu’il poursuivait sa coopération avec les autorités indiennes en la matière et insistait sur le fait qu’il maintenait ses principes éthiques, mais qu’il exercerait toujours toutes ses options juridiques.

Cependant, un seul des quatre arrêtés reste en détention, il s’agit du citoyen chinois. Le procureur a demandé 10 jours de garde à vue, mais le juge n’en a accordé que 3 jours.

Vivo n’est pas le seul accusé de faute professionnelle dans le pays, Oppo étant également confronté à des problèmes. Les enquêtes interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre Pékin et New Delhi, qui ne sont pas seulement liées à l’économie mais impliquent un différend frontalier vieux de plusieurs décennies dans l’Himalaya et qui semble devenir incontrôlable ces derniers temps.

