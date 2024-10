Quatre décennies de travail du maître surréaliste René Magritte arrivent à la Art Gallery of NSW | Galerie d’art de la Nouvelle-Galles du Sud (AGNSW)

M.Plus de quatre décennies d’œuvres créées par le maître surréaliste René Magritte seront exposées à partir de samedi à la Art Gallery of NSW, dans le cadre de l’exposition la plus complète de peintures de l’artiste belge jamais vue en Australie.

Magritte, organisée par Nicholas Chambers, dessine des œuvres d’aussi loin que New York, Los Angeles, Washington DC, Sakura au Japon et la Fondation Magritte à Bruxelles. Des œuvres prêtées par la National Gallery of Australia et la National Gallery of Victoria sont également exposées, notamment l’une des œuvres les plus reconnaissables et troublantes de l’artiste, The Lovers.

Présentée chronologiquement, la collection de plus de 100 œuvres emmène le spectateur dans le voyage évolutif de l’un des artistes les plus influents du XXe siècle ; depuis ses débuts pragmatiques en tant qu’illustrateur commercial dans l’industrie publicitaire après la Première Guerre mondiale ; à son incursion dans le cubisme et le futurisme dans les années 1920 ; son déménagement ultérieur à Paris et sa transition vers le mouvement surréaliste ; et enfin, son attirance pour les œuvres d’envergure, influencées par une scène artistique américaine à la limite du pop art et de la culture.

Avec ses motifs récurrents d’objets du quotidien – chapeaux melon et pipes, nuages ​​et pommes vertes – Magritte a pris l’ordinaire et l’a placé dans des décors extraordinaires, remettant en question les perceptions préconçues de la réalité de son public.

« Être surréaliste, c’est exclure de son esprit tout souvenir de ce que l’on a vu et être toujours à l’affût de ce qui n’a jamais été », telle est l’une des nombreuses citations mémorables de l’artiste.

Diverses itérations de son épouse et muse Georgette, qu’il a épousée en 1922, peuvent également être trouvées tout au long de l’exposition à travers toutes les différentes phases de l’artiste, qui dans cette rétrospective sont divisées en six périodes distinctes.

« Son art a été contextualisé dans des expositions surréalistes au cours des décennies précédentes, mais l’évolution de son art et l’impact profond qu’il a eu sur la culture de la fin du 20e et même du 21e siècle ne sont pas largement connus », explique Chambers.

Et même si nombre de ses images dégagent une aura dérangeante ou obsédante, le public doit garder à l’esprit l’humour durable que l’artiste a apporté à nombre de ses œuvres.

« Magritte était un vrai farceur, un vrai coquin en fait », explique Chambers.

« Il y a cette sorte d’humour irrévérencieux et subversif, parfois moins explicite, parfois très ouvert. Il a pris beaucoup de plaisir à créer ces tableaux et même si beaucoup d’entre eux s’engagent dans des idées philosophiques très sérieuses, l’humour est toujours présent.

Voici six des œuvres phares de Magritte qui composent l’exposition AGNSW Magritte :

Autoportrait 1923

Autoportrait de René Magritte, 1923. Photographie : AGNSW

L’œuvre cubiste a été créée peu après que Magritte ait terminé ses études à l’Académie Royale de Bruxelles pendant la Grande Guerre.

« Il avait une éducation artistique traditionnelle, on lui enseignait les sujets et techniques traditionnels de la peinture européenne », explique Chambers.

« Mais il recherchait toujours quelque chose de plus expérimental en tant qu’artiste… et Bruxelles n’était pas Paris, qui était un véritable foyer d’expérimentation dans les années 1920. »

Après que sa première exposition personnelle ait choqué la société bruxelloise et reçu de mauvaises critiques, Magritte s’installe à Paris en 1927.

Le sens de la nuit 1927

Le sens de la nuit (Le sens de la nuit) 1927. Photographie : Paul Hester

Le Sens de la nuit est considéré comme l’un des tableaux les plus importants démontrant la transition de Magritte vers le surréalisme.

« Il a vraiment déclaré de manière très véhémente son allégeance au mouvement surréaliste naissant », explique Chambers, un mouvement qui n’avait été créé que trois ans plus tôt avec le Manifeste surréaliste d’André Breton de 1924.

La Lampe Philosophique 1936

La lampe philosophique (La lampe philosophique) 1936. Photographie : © Photothèque R. Magritte / Adagp Images

Il s’agit de l’un des rares tableaux de Magritte considérés comme des autoportraits.

« Nous retrouvons ce sens de l’humour subversif et irrévérencieux, où le nez se transforme en quelque sorte en un autre organe du corps et se branche dans un tuyau », explique Chambers.

« Donc, déjà à ce stade des années 30 – et nous le constatons de plus en plus dans les années 1960 – il y a ce genre d’autoréférence qui se déroule dans son travail, qui est réalisé avec un réel sens de l’humour autoréférentiel. »

Peinte au milieu des années 1930, la pipe était déjà devenue l’un des motifs les plus omniprésents de l’artiste.

Un coup de chance 1945

Un coup de chance (La bonne fortune) 1945. Photographie : Photothèque R Magritte / Adagp Images

La période dite Renoir de Magritte, où il peint dans le style impressionniste de Pierre-Auguste Renoir, ne dure que deux ans.

Il s’agit d’un changement radical de style pour l’artiste, provoqué par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

Dans A Stroke of Luck, un cochon au look sardonique et comique regarde le spectateur, mais à l’arrière-plan un cénotaphe commémorant les morts de la guerre se profile doucement.

« Il pensait que le surréalisme ne pouvait pas perdurer sous la forme qu’il avait connue au cours des décennies précédentes et que la guerre avait présenté de véritables défis philosophiques aux artistes », explique Chambers.

«Il voulait se passer de ce qu’il considérait comme des visions sombres que le surréalisme avait dépeint dans les décennies précédentes et plutôt dépeindre une sorte de côté plus léger et peut-être plus lumineux de la vie – il l’appelait en fait «l’humour de plaisir».»

Golconde 1953

Golconde (Golconde) 1953. Photographie : Paul Hester

L’une des images les plus emblématiques de toute l’œuvre de Magritte est l’homme au chapeau melon, et dans l’œuvre Golconde de 1953, nous voyons un champ d’hommes au chapeau melon flottant dans le ciel sur fond d’un immeuble bruxellois fade.

« Magritte revient de plus en plus à cette figure dans de nombreuses configurations et compositions différentes au fil des décennies. L’homme au chapeau melon représente une sorte d’homme ordinaire », explique Chambers.

Chapeau à bascule Duane Michals Magritte 1965. Photographie : Galerie C Moore, New York

Cependant, dans les années 1960, la figure de l’homme au chapeau melon était devenue associée à Magritte lui-même.

« C’est un tournant intéressant et que Magritte adopte de manière assez stratégique. »

Le Dominion de la Lumière 1954

La domination de la lumière (L’empire des lumières) 1954. Photographie : Paul Hester

Magritte a peint plus de 20 versions différentes du Dominion de la Lumière, une maison au bord d’un lac éclairée par une lampe à gaz sous un ciel bleu nuageux mais apparemment capturée au cœur de la nuit.

« C’est une composition qui rassemble deux moments de la journée ou deux états de lumière complètement antithétiques, c’est donc une image très étrange quand on la regarde pour la première fois », explique Chambers.

« Il y a quelque chose de si étrange là-dedans et il est difficile de comprendre d’où vient cette étrangeté. Cela ressemble peut-être à une image du crépuscule, mais plus vous passez de temps avec le tableau, plus vous réalisez que la moitié supérieure de l’image représente en fait la lumière intense d’un jour d’été, disons à 14 heures, tandis que la moitié inférieure de la peinture est le fond de la nuit. Il est 2 heures du matin et, d’une manière ou d’une autre, Magritte a réuni, comme par magie, ces deux états de lumière assez opposés dans un seul tableau.

Si le spectateur n’a jamais vu The Dominion of Light auparavant, mais qu’il lui semble encore vaguement familier, cela pourrait être dû au fait que l’affiche emblématique du classique de l’horreur surnaturelle L’Exorciste aurait été inspirée par cette œuvre de Magritte.

C’est l’une des dizaines d’œuvres de l’artiste qui ont été appropriées par la culture populaire depuis son regain de popularité à partir des années 1960.

Le logo Apple de la maison de disques des Beatles s’inspire du Jeu de Mourre de Magritte, et plusieurs images du travail de l’artiste sont reproduites dans le film d’animation Toys de 1992. Le tableau de Magritte, Le Fils de l’homme, joue un rôle central dans le film de braquage de 1999, L’Affaire Thomas Crown, l’artiste a inspiré les écrits de John Berger, LJ Smith et Tom Stoppard, et ceux de Paul Simon et John Cale ont même chanté sur lui.

Magritte est exposée à l’Art Gallery of New South Wales jusqu’au 9 février 2025.