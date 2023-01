Quatre crânes humains enveloppés dans du papier d’aluminium découverts à l’aéroport mexicain | Nouvelles du monde

Quatre crânes humains ont été découverts à l’intérieur d’un colis dans un aéroport mexicain qui se dirigeait vers les États-Unis par courrier.

Un communiqué de la Garde nationale a déclaré que les crânes avaient été retrouvés enveloppés dans du papier d’aluminium à l’intérieur d’une boîte en carton après avoir été détectés par un équipement à rayons X à l’aéroport intercontinental de Queretaro dans le centre Mexique.

Il a ajouté que le colis avait été envoyé depuis l’État côtier occidental de Michoacan et était en route vers une adresse à Manning, en Caroline du Sud.

La Garde nationale n’a donné aucune autre précision sur l’âge, l’identité ou le mobile éventuel de l’envoi des restes humains.

Image:

Quatre crânes humains enveloppés dans du plastique et du papier d’aluminium ont été détectés par un équipement à rayons X lors d’une inspection par la Garde nationale



Le transfert de restes humains nécessite un permis spécial d’une autorité sanitaire compétente, qui n’a pas été obtenu, a-t-il précisé.

Michoacan est l’un des États les plus violents du Mexique, la ville d’Apatzingan ayant longtemps été dominée par le cartel de la drogue Viagras.

La Guardia Nacional a écrit sur Facebook : « Lors d’inspections dans des entreprises d’emballage et par le biais d’une équipe de radiographie, la #NationalGuardia a détecté à l’aéroport intercontinental de #Querétaro, quatre crânes apparemment d’origine humaine, enveloppés dans du plastique transparent et du papier d’aluminium minio, non carnet de santé.”