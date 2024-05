Quatre couleurs que les moustiques adorent et que vous devriez éviter de porter cet été – sous peine de vous faire mordre en lambeaux

C’est cette période de l’année où le ciel calme est rempli d’un bourdonnement agaçant.

Les scientifiques prédisent que la saison des moustiques sera « très mauvaise », mettant en garde contre une augmentation des maladies transmises par les insectes.

Bien qu’il existe des sprays, des bougies et des crèmes qui éloignent les parasites, une autre méthode dépend de la couleur des vêtements que vous portez.

Des chercheurs de l’Université de Washington ont découvert que les moustiques sont attirés par le rouge, l’orange, le noir et le cyan, une couleur située entre le bleu et le vert.

Mais il a été constaté que les insectes ignorent le vert, le violet, le bleu et le blanc, ce qui suggère que ce sont les meilleurs vêtements à porter à l’extérieur cet été.

Jeffrey Riffell, professeur de biologie à l’Université de Washington, a déclaré dans un communiqué : « L’une des questions les plus fréquemment posées est : « Que puis-je faire pour empêcher les moustiques de me piquer ? »

« J’avais l’habitude de dire qu’il y avait trois éléments majeurs qui attirent les moustiques : votre haleine, votre sueur et la température de votre peau.

« Dans cette étude, nous avons trouvé un quatrième indice : la couleur rouge, que l’on retrouve non seulement sur vos vêtements, mais aussi sur la peau de chacun.

« La teinte de votre peau n’a pas d’importance, nous dégageons tous une forte signature rouge. Filtrer les couleurs attrayantes de notre peau ou porter des vêtements qui évitent ces couleurs pourrait être un autre moyen de prévenir les piqûres de moustiques.

L’étude, publiée en 2022, a été menée en suivant les comportements des moustiques femelles de la fièvre jaune, Aedes aegypti, lorsqu’ils sont présentés à différents types d’indices visuels et olfactifs.

Comme toutes les espèces de moustiques, seules les femelles boivent du sang et les piqûres d’A. aegypti peuvent transmettre la dengue, la fièvre jaune, le chikungunya et le Zika, pouvant entraîner la mort.

Les chercheurs ont observé les insectes dans des chambres d’essai miniatures remplies d’une odeur et de différents motifs visuels, notamment un point coloré ou une main humaine.

Sans aucun stimulus olfactif, les moustiques ignoraient largement un point au fond de la chambre, quelle que soit sa couleur.

Lorsqu’un jet de dioxyde de carbone a été ajouté, le les moustiques volaient vers les points rouges, oranges, noirs ou cyan, mais évitaient ceux qui étaient verts, bleus et violets.

Les humains expirent du dioxyde de carbone, que les insectes peuvent sentir, et l’expérience a montré que le gaz faisait préférer les yeux des moustiques certaines longueurs d’onde dans le spectre visuel.

C’est similaire à ce qui peut arriver lorsque les humains sentent quelque chose de bon.

« Imaginez que vous êtes sur un trottoir et que vous sentez la croûte à tarte et la cannelle », a déclaré Riffell.

« C’est probablement le signe qu’il y a une boulangerie à proximité, et vous pourriez commencer à la chercher. Ici, nous avons commencé à découvrir quels éléments visuels recherchent les moustiques après avoir senti leur propre version d’une boulangerie.

« La plupart des humains ont une vision des « vraies couleurs ». Nous voyons différentes longueurs d’onde de lumière sous forme de couleurs distinctes : 650 nanomètres apparaissent en rouge, tandis que les longueurs d’onde de 450 nanomètres apparaissent en bleu, par exemple.

La saison des moustiques commence en mars et se poursuit jusqu’à l’automne et, même si chaque État en voit sa juste part, Los Angeles, en Californie, a connu la plus grande infestation en 2023.

Selon Termiix, la ville de New York est arrivée en deuxième position, suivie de Dallas-Ft. Worth, Texas, Atlanta en Géorgie et Philadelphie, Pennsylvanie.

Cela est dû à l’urbanisation et à la construction de logements qui contribuent à l’augmentation du nombre d’insectes.

Ils ont tendance à s’accumuler là où il y a de l’eau stagnante pour pouvoir se reproduire.