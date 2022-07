Quatre corps retrouvés après un incendie qui a ravagé l’usine d’Oldham alors que les flics déclarent un “incident majeur”

La POLICE a déclaré un incident majeur après la découverte des corps de quatre personnes disparues dans un moulin après un incendie.

La sombre découverte a été faite plus d’un mois après que l’incendie a éclaté à Bismark House Mill à Oldham.

Les corps ont été retrouvés dans le moulin Crédit : Google

La police du Grand Manchester a confirmé avoir reçu un appel jeudi dernier confirmant que quatre ressortissants vietnamiens étaient portés disparus et pourraient avoir été impliqués dans un incendie.

Les démolisseurs ont ensuite découvert les corps au moulin samedi.

Cela s’est produit après que les équipes de pompiers ont mis quatre jours pour éteindre les flammes dans les locaux après qu’elles ont éclaté le 7 mai.

Un incident majeur a été déclaré et le cas a été renvoyé à la Direction des normes professionnelles des Forces pour examen.

Le constable en chef adjoint du GMP, Rob Potts, a déclaré: “Les victimes et les personnes endeuillées sont au premier plan de nos enquêtes sur les décès.

“Ainsi, alors que des travaux sont en cours pour confirmer l’identité du défunt, nous assurons la liaison avec des agences partenaires pour nous assurer que les membres potentiels de la famille au Vietnam sont pleinement informés et soutenus.

«Cette nouvelle aura un impact compréhensible à la fois sur la communauté locale et au sens large.

“Je peux rassurer les membres du public sur le fait qu’il s’agit d’un incident majeur afin de garantir que GMP et les agences partenaires répondent à cet incident de la manière la plus efficace et que des agents spécialisés suivent toutes les pistes d’enquête pour confirmer l’identité du défunt, si quelqu’un d’autre se trouvait à l’intérieur du moulin pendant l’incendie, et toutes les circonstances entourant cet incendie.

“Toute infraction pénale identifiée dans le cadre de leur enquête fera l’objet d’une progression immédiate et appropriée.”

Toute personne ayant des informations peut appeler la police au 0161 856 0055 en citant l’opération Logan.

Les personnes préoccupées par la disparition d’un être cher sont également invitées à contacter le Bureau des accidents au 0800 051 4675.